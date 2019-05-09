花蓮大西瓜上市 縣長教你3招選好瓜

2019-05-09 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮西瓜產量居全台之冠，近日陸續採收上市，縣長徐榛蔚教民眾3招選好瓜，一是果形飽滿蒂頭新鮮，二是外皮光滑，三可輕拍西瓜，聲音若是像輕拍胸口一樣沉厚，就是成熟度適宜的西瓜。

花蓮大西瓜產地包括壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮等排水良好的河床砂礫地，今年第一期栽培面積約1300公頃，總產量達3萬6000公噸，主要品種是「華寶西瓜」，平均每顆重約25至30台斤，因土質、氣候適宜，在地生產的西瓜又沙又甜又多汁，全台知名。

各鄉鎮西瓜近日陸續採收上市，農會及各產地農會、花蓮縣蔬菜運銷合作社舉辦一系列行銷活動，縣府除協助行銷，也辦理西瓜果雕、抱西瓜健走、西瓜彩繪等系列活動。

縣府今天下午舉辦促銷活動，縣長徐榛蔚教導選購西瓜3招：一、果形端正飽滿，西瓜蒂頭新鮮，就是剛採的鮮瓜； 二、外皮光滑、瓜皮花紋適當的開放，是成熟瓜果；三、手輕拍西瓜、成熟度適宜者，聲音會如同輕拍胸口一樣沉厚震顫，如果太清脆扎實可能熟度不足，若太低沉可能過熟。

徐榛蔚也建議，採收後存放3天品嘗風味最佳，不宜冰存太久。