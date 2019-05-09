花蓮大西瓜上市 縣長教你3招選好瓜
花蓮西瓜產量居全台之冠，近日陸續採收上市，縣長徐榛蔚教民眾3招選好瓜，一是果形飽滿蒂頭新鮮，二是外皮光滑，三可輕拍西瓜，聲音若是像輕拍胸口一樣沉厚，就是成熟度適宜的西瓜。
花蓮大西瓜產地包括壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮等排水良好的河床砂礫地，今年第一期栽培面積約1300公頃，總產量達3萬6000公噸，主要品種是「華寶西瓜」，平均每顆重約25至30台斤，因土質、氣候適宜，在地生產的西瓜又沙又甜又多汁，全台知名。
各鄉鎮西瓜近日陸續採收上市，農會及各產地農會、花蓮縣蔬菜運銷合作社舉辦一系列行銷活動，縣府除協助行銷，也辦理西瓜果雕、抱西瓜健走、西瓜彩繪等系列活動。
縣府今天下午舉辦促銷活動，縣長徐榛蔚教導選購西瓜3招：一、果形端正飽滿，西瓜蒂頭新鮮，就是剛採的鮮瓜； 二、外皮光滑、瓜皮花紋適當的開放，是成熟瓜果；三、手輕拍西瓜、成熟度適宜者，聲音會如同輕拍胸口一樣沉厚震顫，如果太清脆扎實可能熟度不足，若太低沉可能過熟。
徐榛蔚也建議，採收後存放3天品嘗風味最佳，不宜冰存太久。
今天促銷活動現場，各大飯店展示果雕比賽作品，巧手讓人會心一笑，另外，亞洲水泥花蓮廠長張志鵬與花蓮縣農會理事長余國基簽訂農產品採購MOU，將採購在地優質白米在公司及關係企業的員工餐廳之用，未來也會持續採購花蓮農產品，協助增加銷售通路。
留言