花蓮新興私房景點 舞鶴水保教室可飽覽秀姑巒溪風光

2019-05-09 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



水土保持局花蓮分局在花蓮縣瑞穗鄉打造而成的水土保持戶外教室，長達約1公里的步道，沿途經過茶樹標本區、土壤沖蝕觀察區，除了解多種護坡工法，秀姑巒溪風光更一覽無遺，每年4、5月螢火蟲季節，夜間還可看到螢火蟲閃閃發光，是兼具生態、水土保持教育的優質園區。

舞鶴水土保持戶外教室總面積約47公頃，其中長約1公里的步道，是主要賞景區。這處園區其實近30年前就已經設置，只是知名度不高，且設施老舊加上近年來受到莫蘭蒂、尼伯特等颱風接連侵襲，2年前園區道路受損中斷，一度封閉。

後來水保局花蓮分局投入上千萬元整修重建，也讓園區導覽設施再升級，今年重新開放，已成為縣內學校戶外教學的首選地點，水保局這個月17日還要在園區內辦教育推廣活動，以趣味闖關方式，讓縣內600名學童從遊戲中好好玩水保。

水保局花蓮分局長陳淑媛說，園區內除了茶樹標本區、土壤沖蝕觀察區、護坡工法區、桂花區等，因為完全不灑農藥，已是生態豐富的自然園區，工作人員曾在園區內發現五色鳥的蹤影，也聽過山羌鳴叫，螢火蟲更是園區常客。