北台最大漁產集散地公廁髒亂 他曾遇見20隻老鼠走跳

2019-05-09 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市崁仔頂魚市場是北台灣最大漁產集散地，白天孝一路是條普通馬路，凌晨1、2點，「糶手」喊叫聲畫破暗夜寂靜，充滿生命力地方連老外看了都著迷，附近還有好吃的深夜美食，觀光客也很愛去。但市議員童子瑋指出，每天近千人進出的魚市場，唯一公廁髒臭不堪，他曾見過20隻老鼠跑來跑去，建議這裡的公廁該改建，環保局長賴煥綋表示，正在研究中。

清晨3、4點，走進基隆市孝一路，崁仔頂魚市交易最鼎沸的時刻，這裡什麼魚都有，魚貨又多，來批發的魚販、買魚的民眾、遊客，整個魚市人擠人，拍賣高手「糶手」的喊叫聲此起彼落，讓人大開眼界。

市議員童子瑋下午在議會審報告事項時指出，崁仔頂魚市場在高架橋底下的愛一路有公廁，但非常髒亂，市府的工作報告，全市列管820座廁所，特優的有760座，優等60座，崁仔頂這公廁絕對算不上優質廁所，且就在市中心，高速公路下來就會看到，每天很多人經過，廁所旁還有保麗龍集中區，只用圍欄圍起來，老鼠很多，小朋友經過都很怕。

童子瑋說，廁所是封閉式很臭，老鼠跑來跑去，他曾目賭過有20隻以的老鼠跑來跑去，也會跑到馬路上，市中心有這樣的廁所真的很不合格，白天很多人去慶安宮上廁所，可是半夜崁仔頂開市，慶安宮關門休息沒地方上廁所，很多人就在愛一路周邊，甚至委託行裡面隨地大小便，住戶很受不了。

整條愛一路崁仔頂只有這個公廁，每天進出的人有500到1000人，只靠這間廁所根本不夠，他要求盡快改建。