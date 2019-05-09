陽明大學附設醫院賀護理師節 院長：這職業比誰都需要愛與勇氣
陽明大學附設醫院今天舉辦108年國際護理師節慶祝大會，感謝默默付出、堅守崗位，用心照護病患的護理師們。
院長楊純豪有感「護理師這份職業比任何職業都需要愛與勇氣」，並勉勵他們成為白色巨塔裡最堅強的後盾，期各界深刻體會護理人為守護生命付出的初衷，在需要改進時多與包容提攜，值得肯定時，慷慨給予讚美掌聲。
院方指出，陽明大學附設醫院扮演宜蘭縣急重難症的重要角色，並能完成腎臟移植手術，從106年迄今，已成功完成6例腎臟移植手術，讓「愛留宜蘭」，護理師擔負器官移植協調師、生命的接線生的重要任務，看到病人重獲新生命的喜悅，讓生命更有價值的延續，是最大的成就感。
陽明大學附設醫院評選出61名優良護理師，今天一一表揚。院方表示，護理師們在實習前，會在南丁格爾前宣示誓詞，加冠的同時就已經能深切體認到「白衣天使」的責任與價值，照護過程中，能體認到的不只是個人的價值，而是生命的意義，從迎接新生命，直到最後一哩路的生命歷程中，護理師們站在第一線，一起面對生命的欣喜與悲傷、堅強和脆弱。
陽明大學附設醫院表示，醫院發展歷程中，護理師是關鍵的角色，深入偏鄉醫療照護弱勢，深耕社區醫療照護，天災時，駐守原鄉，提供緊急照護，高齡與弱勢族群照護上，有多項創新加值的整合照護，提供全人、全程、全隊、全家與全社區的照護，獲得多項國家品質標章認證，未來持續為良好的照護品質而努力。
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