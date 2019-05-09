護理師最難忘的事：高處摔落心裂了 縫回來！

2019-05-09 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



5月12日是「國際護師節」，今年正好也與母親節同一天，羅東博愛醫院今年的護師節歡度活動「母愛滿滿」，白衣天使繫上圍裙手製餅乾義賣。

院方更將她們記憶中最深刻的護理經驗化成短片呈現，希望讓各界更能了解護理師的工作和使命，短片女主角護理師藍筱婷和高鈺媛最難忘的事同樣是「心裂了，救回來了。」

護理師藍筱婷表示，有天一名24歲年輕男子因從高處墜落心臟破裂，急診室護理師檢查和處置後男子生命徵象仍不見起色，甚至一度命危，緊急向手術室求援。

不到5分鐘，心臟外科主任賴韋良醫師旋即帶領團隊和齊全的配備從手術室衝到現場，從急診團隊手中接下病人，並實施開心手術。

護理師高鈺媛說，儘管危急，但護理團隊仍然保持嚴謹的態度各司其職，合作無間完成艱鉅的任務，病人最後得以康復出院。

院方表示，護理師藍筱婷在步調快速、搶救生命刻不容緩的急診室穿梭，高鈺媛在亟需專注和耐力的手術室裡盡心力，兩人雖然同在博愛醫院裡卻互不相識，但印象最深刻的救護經驗，卻是同一件救人的事。

而今年的護師節，羅東博愛醫院護理部上百名護理師希望跳脫以往，一起完成一件有意義的事情，在特別的一天回饋社會，經過討論籌備，選擇化身一日烘焙師，10餘名休假的護理師戴上口罩和髮帽，利用休假日手作的雪Q餅，在網路上義賣。

她們先壓碎餅乾、切碎果乾，再把食材拌入融化的棉花糖內，攪拌均勻後桿平並切成方塊狀，等待放涼後再包裝成袋，一包包香甜鬆軟、精美全手工的雪Q餅便完工了，雪Q餅在網路上義賣，280包全數售罄，共募得3萬元善款，以羅東博愛醫院護理師名義，捐贈給宜蘭神愛兒童之家，將護理師的愛發揮到最大，為公益盡一份心力。

羅東博愛醫院表示，護理高壓工作絕非一般人所能想像，不僅需具備專業知能，熱忱和用心都是身為護理師所必須的，平常忙於臨床工作，他們很少彰顯自己的功勞，一年一度的護師節正是他們展現自己的一天。