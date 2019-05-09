三星蔥發源地 變身美麗榕樹公園

2019-05-09 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



三星蔥名聞全國，宜蘭縣政府發現，發源地是在三星鄉的尾塹村，因為尾塹村在72年成立產銷班，也是全國最早成立的地方產銷團體，產銷集貨場當年由在地農民集體奔走、募捐購地，交由農會統一管理、興建而成。

除產銷平台外，集貨場也是居民休閒聊天的空間，宜蘭縣政府社會處多次與居民溝通發現，緊鄰集貨場的榕樹下空間，榕樹根系長年被水泥圍封，幾十年來，榕樹不斷長大，地板因而被樹根撐起，圍住根系的水泥磁磚也被撐裂，好像榕樹也在訴說著被綁住的無奈。

為此，三星鄉尾塹社區發展協會志工們106年參加宜蘭縣政府主辦的社區規劃師培訓，從初階開始，以參與式規劃設計的方式動員，共同討論集貨場和周邊環境的整體改善方案。

這項規劃化為行動，社區去年繼續參加社區規劃師進階培訓，擇定榕樹下為優先改造範圍，透過輔導單位台大城鄉基金會宜蘭分會的協助，成功取得所有權人（三星地區農會）的同意，並動員地方仕紳以僱工購料的精神，自力營造，先拿掉綁住榕樹根系的水泥護欄，讓樹舒服呼吸，再各退一步，將兩棵大榕樹圍成一個開放平台，釘上木板，成為休息座椅，增大使用效能。

宣時，保留原來的下棋桌椅，底下磁磚打掉改為植草磚，找出較為適當的兩個氣生根系，以塑膠水管，引導做為新的支撐樹幹，將來成型以後水管拿掉，完成一個兼顧榕樹生態保育和居民閒暇休憩的人文空間。

這項規劃成果今天亮相，宜蘭縣政府今天就在三星鄉鎮安宮旁的榕樹下，舉辦三星尾塹社區完工啟用典禮，期望藉由友善、活化的場域處理，不僅兼顧生態保育，也優化社區環境成為長者休憩、農民說故事的好所在。