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公家賣農藥比市售貴230%？玉里公所：像捷安特一定較貴

2019-05-09 14:16聯合報 記者余衡╱即時報導

花蓮縣玉里鎮民代表會今天上午進行第21屆第1次定期大會，鎮民代表羅世泉質詢時指出，鎮公所採購農藥有接受政府補助，但賣給農民的價格但卻比市價還貴，其中最離譜的「嘉賜黴素」，濃度較稀的竟比市售濃度較高的貴了230%，他批評採購人員「根本被當冤大頭」。

出身農業世家的羅世泉說，家族從爺爺時就開始種稻，對於稻米採收及農藥價格都會留意，日前經農民反映向公所購買的農藥「三賽唑（讀音ㄕˋ） 」及「嘉賜黴素」高於市價，經他實地走訪查證換算，發現「三賽唑」不但比市售的貴20%，而「嘉賜黴素」竟然比市售的貴了230%，質疑採購時根本「被坑了！」

羅世泉表示，公所賣的「三賽唑」200克要賣470元，平均每公克2.35元，市售包裝280克賣550元，平均每公克1.96元，比市售貴了近20%，而公所賣的「嘉賜黴素」濃度2%，1000克要價540元，市售3%濃度的1瓶可抵公所1瓶半用量，同樣1000克卻只賣350元，換算公所賣的比市價貴了230%，「難道辦理採購的人對市價一無所悉？」此外他也質疑，為何近10年來都由同一農藥廠商得標？

鎮公所回應指出，辦理採購案時都有上網公告，近年確實都只有一間廠商報價符合標準，印象中10年來曾經有其他廠商得標，但由於時間久遠詳細資料還要再查。另外農藥採購部分，可能因品牌及濃度導致不同價差，就像「捷安特一定比普通腳踏車貴」，若成分及包裝相同才易比較，往後採購時會仔細留意市價。

鎮代羅世泉上午進行質詢。記者余衡／攝影
鎮代羅世泉上午進行質詢。記者余衡／攝影
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農民稻米
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