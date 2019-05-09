公家賣農藥比市售貴230%？玉里公所：像捷安特一定較貴

2019-05-09 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣玉里鎮民代表會今天上午進行第21屆第1次定期大會，鎮民代表羅世泉質詢時指出，鎮公所採購農藥有接受政府補助，但賣給農民的價格但卻比市價還貴，其中最離譜的「嘉賜黴素」，濃度較稀的竟比市售濃度較高的貴了230%，他批評採購人員「根本被當冤大頭」。

出身農業世家的羅世泉說，家族從爺爺時就開始種稻，對於稻米採收及農藥價格都會留意，日前經農民反映向公所購買的農藥「三賽唑（讀音ㄕˋ） 」及「嘉賜黴素」高於市價，經他實地走訪查證換算，發現「三賽唑」不但比市售的貴20%，而「嘉賜黴素」竟然比市售的貴了230%，質疑採購時根本「被坑了！」

羅世泉表示，公所賣的「三賽唑」200克要賣470元，平均每公克2.35元，市售包裝280克賣550元，平均每公克1.96元，比市售貴了近20%，而公所賣的「嘉賜黴素」濃度2%，1000克要價540元，市售3%濃度的1瓶可抵公所1瓶半用量，同樣1000克卻只賣350元，換算公所賣的比市價貴了230%，「難道辦理採購的人對市價一無所悉？」此外他也質疑，為何近10年來都由同一農藥廠商得標？