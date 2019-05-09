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投注站獲贈19萬大紅包 老闆捐贈助弱勢

2019-05-09 15:55中央社 基隆市9日電

基隆市金成功投注站4月開出「今彩539」3注頭獎，幸運兒獨得新台幣2400萬元，特別包了19萬元大紅包贈送給投注站，老闆決定捐出這份大禮回饋鄉親。

台灣彩券公司總經理蔡國基上午特別前往位於基隆市成功一路的「金成功投注站」致贈頭獎商店獎牌，投注站老闆也邀請醒獅團開場，現場還準備100份彩券與民眾分享，不少民眾一早就到現場排隊領取彩券，希望能沾點喜氣。

投注站老闆除捐贈12萬元給基隆市「大光兒少之家」，幫助流離失所的孩子外，也各捐贈2萬元給附近的光華里和朝棟里，希望透過里長協助弱勢族群，其餘3萬元則用在今天活動費用。

蔡國基說，這位獨得3注「今彩539」頭獎的得主是名60多歲的男子，幾乎每期都會買彩券，過去曾中過「今彩539」的2獎2萬元。

他表示，這名男子這次中獎的買法也很特別，他先是用電腦選號購買1注，看了號碼後突然很有感覺，覺得是財神爺給他的暗示，因此再用自選的方式，重複買了2組相同號碼，開獎後一口氣抱走3注頭獎，共新台幣2400萬元。

台彩公司表示，「今彩539」每注頭獎獎金為800萬元，總獎金並設有上限2400萬元，從公益彩券第4屆（民國103年1月1日）發行以來，共有17家投注站曾在同一期開出3注「今彩539」頭獎。

頭獎彩券今彩539
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