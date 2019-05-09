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影／宜蘭最早眷村化龍一村破瓦修復 明年底完工活化

2019-05-09 12:28聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭最早的眷村至今還在，是位在宜蘭市的化龍一村，老舊閒置， 列為歷史建築「化龍一村眷舍群」，宜蘭縣政府獲得文化部補助，分階段投入7800萬元修復，今天破瓦開工，預計明年底全區完成，將有工藝。賣店等進駐，活化成新舊城。

縣政府文化局指出，化龍一村座落基地，前為清代宜蘭地區最重要的軍事基地武營遺址，日治時期，作為練兵場、守備隊，二次大戰期間則作為日軍野戰醫院「衛戍病院」，並興建了16棟37戶日式房舍作為醫療人員的宿舍，戰後國民政府接收作為國軍聯勤204廠員工宿舍，取名為「化龍一村」。

文化局表示，化龍一村是宜蘭縣最早設立的第一個眷村，區內融合了日式木造與民國時期的RC磚造建築特色，具文化資產保存價值的眷村，為保留歷史記憶，縣府在104年以「化龍一村眷舍群｣之名登錄為歷史建築，對眷村的保存與活化，具有實質意義，象徵著封閉、嚴肅的軍事區域，將走向成為親民、休憩與呈現歷史文化的開放空間。

縣府指出，1996年立法院通過眷改條例，2005年國防部委託宜蘭縣政府辦理眷村改建工作，宜蘭眷村的歷史也隨之告一段落，因獨特的集聚型生活空間，造就了台灣特有的眷村文化，近30年來，隨著建築老舊、都市更新等因素，宜蘭境內的眷村幾已成閒置狀態。

為保留宜蘭歷史發展的多元文化風貌，推動眷村的保存與活化，宜蘭縣政府105年完成化龍一村調查研究後，106年爭取到文化部前瞻計畫總計7800萬元工程補助經費，縣府也分擔1560萬元的工程配合款，啟動化龍一村眷舍的修復工程，今天由縣長林姿妙、市長江聰淵等人持鎚破瓦，象徵開工大吉，第一階段以日式眷舍保護鋼棚架工程為主，第二階段建物修復工程，預計109年底全區完成修復。

縣政府表示，化龍一村位處宜蘭舊城最精華區域，旁有南門林園、宜蘭美術館、演藝廳、宜蘭酒廠、蘭城新月廣場、神農商圈等文化設施及熱鬧景點，未來將規劃為以宜蘭眷村文化為主題的展示與服務空間，串連起舊城的工藝、特色小吃與歷史文化空間，結合縣府的公園廣場，打造成一處體驗歷史文化場域與城市美學的重要節點，成為與縣民生活緊密的休憩與活動空間。

宜蘭最早的眷村「化龍一村眷舍群」，獲文化部補助，分階段投入7800萬元修復，今天...
宜蘭最早的眷村「化龍一村眷舍群」，獲文化部補助，分階段投入7800萬元修復，今天破瓦開工，預計明年底全區完成，將有工藝、賣店等進駐，活化成新舊城。記者羅建旺／攝影
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宜蘭歷史建築「化龍一村眷舍群」，獲得文化部補助，分階段投入7800萬元修復，今天...
宜蘭歷史建築「化龍一村眷舍群」，獲得文化部補助，分階段投入7800萬元修復，今天破瓦開工，預計明年底全區完成。記者羅建旺／攝影
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宜蘭列為歷史建築「化龍一村眷舍群」，宜蘭縣政府獲得文化部補助，分階段投入7800...
宜蘭列為歷史建築「化龍一村眷舍群」，宜蘭縣政府獲得文化部補助，分階段投入7800萬元修復，今天破瓦開工。記者羅建旺／攝影
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眷村歷史建築修復
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