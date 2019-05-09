台東焚化爐及美麗灣問題待解 饒慶鈴：盼議員支持

2019-05-09 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東縣長饒慶鈴今天早上10點到台東縣議會將針對「焚化爐」及「美麗灣渡假村」重大議題進行專案報告，她表示，焚化爐及美麗灣的問題，都造成縣政推動及財政上的影響甚鉅，上任來縣府團隊一直努力解決問題，無論最後結果為何？都期盼獲得台東縣議會和議員支持。

饒慶鈴表示，焚化爐備而不用，中央恐收回補助9.9億元，甚至未來11億元也不補助，她個人認為這是中央針對地方政府而來，幾乎是被迫縣府要接受，讓縣府沒有多餘的選擇；現階段台東垃圾問題迫在眉梢，縣府規劃兩個方案，一是垃圾繼續外運，另一建立自主處理，其中包含焚化爐啟用。

她強調，就時間和經費上評估，重啟焚化爐比興建垃圾掩埋場和興建機械生物處理，時間上來的快，所需經費及未來成本效益也來的少。

至於美麗灣渡假村，預計今年8月仲裁庭將會出爐，可能的結果不是裁定本案補救措施，使廠商繼續營運，就是和廠商契約終止，縣府買回12億餘元的建物設施。饒慶鈴表示，從去年至今，縣府已和廠商5次協商會議，到8月仲裁庭出爐前，縣府會盡全力和廠商溝通，最好的結果能繼續運作下去。