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今年宜蘭童玩節可玩到晚上9點 預售票便宜50元

2019-05-09 11:55聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府今天宣布，2019宜蘭國際童玩藝術節7月6日到8月18日要在冬山河親水公園登場，今年以「蛻變」為主題，求新求變，加入更多科技元素，童玩節四大主軸演出、展覽、遊戲、交流全面升級，內容加量不加價，童玩節預售票5月10日起在超商及網路開賣，童玩電子護照(多次使用券)5月20日起線上預購申辦。

縣政府表示，1996年開辦的宜蘭童玩節，今年邁入第24年第20屆，除原有世界各國民俗舞蹈團隊表演外，新增國際級專業特色遊藝團隊踩街，與民眾互動，遊戲部份除了歷年受歡迎的大量體戲水設施，更增加多元科技元素的虛擬實境互動體驗，晚上並有光彩奪目燈光水舞，引人入勝的星光主秀，開園時間從原本的早上9點到晚上7點，延長到晚上9點。

縣政府指出，今年童玩節票價和去年一樣，7月6日至8月18日活動期間平日券250元、假日券350元，預售票5月10日開始販售至7月5日，民眾可以到7-11、全家、OK三大超商或KKday網站購買，預售票假日個人券300元、平日個人券200元，皆比活動期便宜50元，此外，7-11及全家超商同時販售童玩傳藝雙園區套票，平日券原價400元、預售360元，假日券原價500元、預售票460元。

縣府表示，2019童玩護照(多次券)全國國中小學童及宜蘭縣民，5月 20日至7月5日線上預購申辦，優惠價只要100元，非宜蘭縣籍一般民眾500元，可自行上2019宜蘭童玩節官網申購取得電子QRCODE憑證，6月1日至6月23日在宜蘭縣立文化中心及羅東文化工場，有專人協助網路電子護照臨櫃辦理。活動期間本人持童玩護照可以不限次數進入園區。

此外，今年開園時間從早上9點延長到晚上9點，童玩節活動期間7月6日至8月18日推出「星光票」，每天下午4點至8點現場購票，平日券150元、假日券250元，星光票的票價省100元，但同樣可以享受園區各展館及各項遊戲設施，並欣賞每天下午4點到7點的世界各國民俗團隊表演，今年夜間並安排有國際級專業亮點團隊演出、全區遊藝街頭表演以及夢幻水舞燈光秀。

縣政府鼓勵在童玩節期間，遊客多多利用大眾運輸交通工具，民眾從台北搭乘首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運或是國光客運專車直達園區，可享平日200元、假日300元的優惠入場，另外，持國民旅遊卡、第一銀行森林宜蘭認同卡、悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡，以及玉山銀行的卡友現場購票，有門票優惠。相關票價及活動資訊，可上宜蘭國際童玩藝術節Facebook官方粉絲團查詢。

2019宜蘭國際童玩藝術節7月6日到8月18日要在冬山河親水公園登場，預售票要開...
2019宜蘭國際童玩藝術節7月6日到8月18日要在冬山河親水公園登場，預售票要開賣了。圖為去年童玩節。資料照片
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