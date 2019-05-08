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影／海上國民外交 95名騎士10小時「騎」到石垣島

2019-05-08 19:18聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮市和日本與那國島締盟姊妹市37周年，花蓮縣水上摩托車協會明日號召95人、47輛水上摩托車從花蓮港出發，橫渡黑潮「騎」到日本石垣島群島交流，全程250公里，要讓世界看到台灣。花蓮縣長徐榛蔚期希望依靠車友豐富海上機動救援經驗，一同加入今年將成立「水域義勇特搜隊」行列，作為海上救援生力軍。

2019台日水上摩托車國際友好交流活動「花現八重山摩力太平洋」水上摩托車隊，將於明日清晨5時由花蓮港出發，至日本石垣島、與那國町再返回花蓮，全程共計五天四夜。在七年前，台灣水上摩托車協會曾號召33名騎士，騎水上摩托車4.5小時騎滿111公里至日本沖繩與那國町。

徐榛蔚表示，台灣水上摩托車協會曾於2012年以33部水上摩托車完成花蓮到日本與那國町的姊妹城市交流，至今已暌違7年，今年花蓮縣水上摩托車協會歷經2年的籌備，再次以47部水上摩托車，航向日本石垣島、與那國町，做好花蓮觀光交流，將花蓮得天獨厚的天然景觀與人文之美行銷至國際。

她指出，台灣水上摩托車協會會員大多是花蓮縣救難協會成員，更協助消防、海巡、岸巡在水域上救難訓練，花蓮縣消防局除了今年與去年成立花蓮縣特種搜救隊外，對於機能型的山域、水域特搜隊也預計於今年成立，鼓勵台灣水上摩托車協會會員加入協勤民力的行列，將其對洋流的經驗作為海上機動救援的參考。

花蓮水上摩托車協會理事長林信吉說，今年台日水上摩托車國際友好交流活動，是民間自發性的活動，活動目的是為了加強兩國友好情誼，讓世界看到花蓮、看見台灣。航程中不但是訓練水域救難人員，也是水文資料蒐集、保育環境的機會。

這次活動有三部遊艇補給船、47部水上摩托車，由花蓮縣水上摩托車協會以及新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義等車隊組成，總人數共95人。水上摩托車隊預計在明日清晨5時啟航，預定航程10小時，進行5天4夜的國際友好交流。

協會成員移置水上摩托車，蓄勢待發。記者王思慧／攝影
協會成員移置水上摩托車，蓄勢待發。記者王思慧／攝影
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吊車吊掛水上摩托車下水。記者王思慧／攝影
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今日水上摩托車隊要航程250公里至日本石垣島。圖／花蓮水上摩托車協會提供
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2012年水上摩托車隊曾遠征111公里至與那國町。圖／花蓮水上摩托車協會提供
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水上摩托車今先暫時停放港邊。記者王思慧／攝影
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2012年水上摩托車愛好者曾遠征至與那國町。圖／花蓮水上摩托車協會提供
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協會成員移置水上摩托車。記者王思慧／攝影
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徐榛蔚看見台灣新竹
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