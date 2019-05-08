花蓮黑面琵鷺無力蹲坐沙洲 農業處送醫治療

2019-05-08 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮溪出海口驚傳兩隻黑面琵鷺虛弱蹲坐在沙洲上，花蓮縣政府農業處指出，有民眾發現兩隻黑面琵鷺受困沙洲，隨即協同第九河川局，利用舢舨前往救援，發現黑面琵鷺似乎站不起來，經花蓮動物防疫所救援後，後送契約動物醫院，釐清原因，並先確定有無禽流感。

花蓮溪口是國家級重要溼地，每年9月至隔年4、5月可見黑面琵鷺現蹤，日前才有愛鳥人士發現18隻黑面琵鷺排隊覓食，去年冬天就有4隻黑面琵鷺飛到溪口短暫休憩，吸引不少賞鳥人捕捉稀有嬌客身影，今日卻傳出有兩隻黑面琵鷺疑似身體不適。

花蓮縣府農業處長羅文龍表示，兩隻黑面琵鷺稍早發現的狀況，一隻較虛弱，兩隻都癱軟無力。經過動植物防疫所人員帶回來後，送契約動物醫院，目前給予輸液葡萄糖水及施打抗生素等支持療法，已經跟台南市專業團隊聯絡請教怎麼處理，並採集檢體，將進行細菌培養等檢驗以了解病因，需兩、三天後才能得知結果。

羅文龍呼籲，黑面琵鷺是瀕臨絕種動物，難得在花蓮溪出海口停留，希望民眾不要驚嚇、干擾，目前會好好的將黑面琵鷺治療好，採集相關檢體，瞭解身體不適的原因。現在沒辦法這麼快得知真正原因，會全力治療，最好是自己能恢復健康。

針對有傳言黑面琵鷺是中毒，羅文龍說，這是大家憑空想像的臆測，還是要有科學根據，須經過檢體採樣，細菌培養，才能了解是什麼菌的問題，分析出造成身體不舒服的真正原因。

第九河川局長謝明昌表示，今日早上將近9點，花蓮有民眾發現，在花蓮溪口有兩隻黑面琵鷺的狀況不是很好，詢問九河局是否有交通工具可協助救援，於是媒合台開集團，提供舢舨到沙洲，並通報縣府處理。