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花蓮黑面琵鷺無力蹲坐沙洲 農業處送醫治療

2019-05-08 17:36聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮溪出海口驚傳兩隻黑面琵鷺虛弱蹲坐在沙洲上，花蓮縣政府農業處指出，有民眾發現兩隻黑面琵鷺受困沙洲，隨即協同第九河川局，利用舢舨前往救援，發現黑面琵鷺似乎站不起來，經花蓮動物防疫所救援後，後送契約動物醫院，釐清原因，並先確定有無禽流感

花蓮溪口是國家級重要溼地，每年9月至隔年4、5月可見黑面琵鷺現蹤，日前才有愛鳥人士發現18隻黑面琵鷺排隊覓食，去年冬天就有4隻黑面琵鷺飛到溪口短暫休憩，吸引不少賞鳥人捕捉稀有嬌客身影，今日卻傳出有兩隻黑面琵鷺疑似身體不適。

花蓮縣府農業處長羅文龍表示，兩隻黑面琵鷺稍早發現的狀況，一隻較虛弱，兩隻都癱軟無力。經過動植物防疫所人員帶回來後，送契約動物醫院，目前給予輸液葡萄糖水及施打抗生素等支持療法，已經跟台南市專業團隊聯絡請教怎麼處理，並採集檢體，將進行細菌培養等檢驗以了解病因，需兩、三天後才能得知結果。

羅文龍呼籲，黑面琵鷺是瀕臨絕種動物，難得在花蓮溪出海口停留，希望民眾不要驚嚇、干擾，目前會好好的將黑面琵鷺治療好，採集相關檢體，瞭解身體不適的原因。現在沒辦法這麼快得知真正原因，會全力治療，最好是自己能恢復健康。

針對有傳言黑面琵鷺是中毒，羅文龍說，這是大家憑空想像的臆測，還是要有科學根據，須經過檢體採樣，細菌培養，才能了解是什麼菌的問題，分析出造成身體不舒服的真正原因。

第九河川局長謝明昌表示，今日早上將近9點，花蓮有民眾發現，在花蓮溪口有兩隻黑面琵鷺的狀況不是很好，詢問九河局是否有交通工具可協助救援，於是媒合台開集團，提供舢舨到沙洲，並通報縣府處理。

參與救援的吳姓民眾說，平時很關心鳥類生態，今天上午發現有兩隻黑面琵鷺站不起來，便通報九河局，由於看到黑面琵鷺有腳環，推測應該是從韓國飛過來避冬，現在應是要北返的季節，前幾天黑面琵鷺還在高雄、台中大肚溪一帶出沒，5日才到花蓮溪出海口，共發現有18隻，接下來應會繼續往北遷徙。

花蓮溪出海口發現黑面琵鷺蹲坐沙洲，被帶回治療。圖／花蓮縣府農業處提供
花蓮溪出海口發現黑面琵鷺蹲坐沙洲，被帶回治療。圖／花蓮縣府農業處提供
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救援人員查看黑面琵鷺狀況。圖／花蓮縣府農業處提供
救援人員查看黑面琵鷺狀況。圖／花蓮縣府農業處提供
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花蓮動植物防疫所、縣府農業處人員及民眾前往沙洲救援黑面琵鷺。圖／花蓮縣府農業處提...
花蓮動植物防疫所、縣府農業處人員及民眾前往沙洲救援黑面琵鷺。圖／花蓮縣府農業處提供
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黑面琵鷺疑似身體不適，蹲坐在沙洲上。圖／花蓮縣府農業處提供
黑面琵鷺疑似身體不適，蹲坐在沙洲上。圖／花蓮縣府農業處提供
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黑面琵鷺疑似身體不適，蹲坐在沙洲上。圖／花蓮縣府農業處提供
黑面琵鷺疑似身體不適，蹲坐在沙洲上。圖／花蓮縣府農業處提供
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目前給予黑面琵鷺輸液葡萄糖水及施打抗生素等支持療法。圖／花蓮縣府農業處提供
目前給予黑面琵鷺輸液葡萄糖水及施打抗生素等支持療法。圖／花蓮縣府農業處提供
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黑面琵鷺動物醫院禽流感
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