拒絕武荖坑滑水道連署破6千 宜縣府急澄清無混凝土滑水道

2019-05-08 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣政府有意在清澈的武荖坑溪興建滑水道，增加遊憩設施以吸引遊客，但消息一出，引起環保生態人士批評聲浪，昨晚更有數個社團發起拒建連署，人數已經破六千。縣府今天急澄清，滑水道建置與否，都還在討論階段，重點是「並無建置鋼筋混凝土滑水道」計畫。

武荖坑溪水清澈，魚蝦生態豐富，武荖坑風景區是前縣長陳定南任內興建全台面積最大的露營場地。自從綠色博覽會活動移到生態綠舟舉辦後，宜蘭武荖坑風景區的遊客人數大幅下滑，月前縣府與蘇澳鎮公所前往會勘並研議是否把綠博移回武荖坑舉辦時，當場有人提議在河域中興建滑水道。

縣長林姿妙日前在縣議會進行施政報告表示，為擴大武荖坑水域遊憩體驗，研議在戲水區設置滑水道，吸引更多人遊玩。事後更傳出縣政府計畫投入50萬元在攔沙壩興建長約60公尺的混凝土滑水道，以吸引暑假遊客。

昨晚有台灣河溪網，守護宜蘭工作坊，環保聯盟等單位在網路，發動名為「我們與生態的距離：拒絕武荖坑蓋滑水道，滑出宜蘭新恥度！」連署。發起單位指出，宜蘭坐擁好山好水，是宜蘭人的驕傲，不知何時開始為了觀光之名與錢財利益，人們在這山水間蓋起諸多設施，好山好水彷彿已然退位，淪為招攬生意之構築物的背景而已。

連署訴求「拉近我們與生態間的距離」，對自然生態的觀光發展不一定是硬體建設，教育導覽、認識地景、社區營造等也很重要，要求縣府取消「武荖坑蓋滑水道」開發構想，如果需要滑水道，請到人工的遊憩區或游泳池。

反對武荖坑滑水道連署十分迅速，包含連署社團及個人已經破6000，持續增加中，縣府下午緊急透過新聞稿澄清。

縣政府表示，關於武荖坑風景區滑水道戲水的發想，源於前年、去年暑假時已開放民眾戲水，縣府有意將夏日戲水活動再升級，吸引更多遊客，提升武荖坑的全國知名度。

秘書長林茂盛指出，在現有基礎上增加遊憩人口，是縣府思考方向，至於滑水道建置與否尚在討論階段，需廣納意見評估，重點是並無建置鋼筋混凝土滑水道的計畫，縣府會尋求兼顧防洪及排水的設施，更不會造成環境汙染及負擔。