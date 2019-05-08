和平島考古再開挖 林右昌：挖更多本土歷史

2019-05-08 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府繼前年協助中研院考古團隊在和平島發掘出3具歐洲成年人遺骸，今年透過大基隆歷史場景計畫，再邀請清大及西班牙團隊展開更深入的考古挖掘工作，目前已經再次挖掘，市長林右昌今天前往考古現場探班，他說，希望透過團隊的發掘及研究，讓大家對本土歷史更加瞭解。

林右昌指出，基隆市政府前幾年協助中央研究院與考古團隊，在和平島進行考古挖掘研究，並於2016年發掘出3具歐洲成年人遺骸；今年藉由文化部核定的「大基隆歷史場景再現整合計畫」，文化局邀請清華大學人類學研究所臧振華所長以及西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士組成的團隊，再次展開更深入的考古挖掘工作。

林右昌說，根據文獻記載，西班牙人於1626年佔領北台灣雞籠後，開始興建聖薩爾瓦多城和修道院，距離1624年荷蘭人在台南「鯤鯓」建立的熱蘭遮城（安平古堡前身），只晚了2年，證明基隆與和平島在大航海時代中的重要地位。

林右昌表示，在上次跟最近的考古發掘行動中，都找到玉器、貝塚及凱達格蘭族的陶片等古物，因此不僅是地方跟中央都非常重視，甚至也引來國際考古界的關注，他非常期許這次的合作有更大的進展，也讓大家對台灣的歷史有更進一步的瞭解，也能認識到基隆及台灣在世界上的重要性。