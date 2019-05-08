童玩節以外的親水公園 宜蘭縣議員：像在關蚊子

2019-05-08 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



冬山河親水公園因舉辦宜蘭童玩節而聲名大噪，極盛時期一年遊客人數超過百萬人次，但隨著童玩節退燒，親水公園遊客人數大幅滑落，縣議員簡松樹批評，童玩節以外的時間，親水公園不能像關蚊子，要求設法活化與振興；縣政府表示，擬依據「促進民間參與公共建設法」，將冬山河航運及親水公園，朝OT、ROT 及 BOT等民間參與方式辦理。

縣政府統計，去年一整年冬山河親水公園的遊客總人數為57萬9464人次，但其中多數是在暑假44天的童玩節裡入園，童玩節遊客有40萬8929人次，如果扣除童玩節遊客數，親水公園的一年遊客量約為17萬人次。

「平均一個月還有上萬人次到訪，只是跟昔日比，還有很大的進步空間。」縣政府表示，為拓展觀光客源，增加觀光收益與旅遊價值，同時撙節政府預算，提升經營績效及服務 品質，擬依據「促進民間參與公共建設法」，將冬山河航運及親水公園，朝OT、ROT 及 BOT等民間參與方式辦理。

縣政府並指出，冬山河親水公園辦理促參招商作業，尚需考量親水公園與航運，因兩者經營特性不同，同一廠商未必同時具備兩種經營能力，又潛在廠商屬性、投資意願，多數表示無法同時經營親水公園與航運，是應宜分別招商， 以利推動。

縣政府指出，冬山河風景區開發完成後，吸引許多遊客到訪，歷經20餘年，流域兩側陸續完成包括親水公園、傳藝中心、生 態綠舟等園區，並具備完善的自行車道及平穩筆直的水域條件，沿途旅遊資源豐富。

為求活化，其中，冬山河航運為發展成為優質河域觀光軸帶，擬充分利用自然、歷史、人文等特色，發展水上運輸，串連冬 山河沿岸各著名景點及觀光資源。

而親水公園在76年由日本象設計集團規畫設計，83年完工，以「親近水、擁有綠」為主題，85年開始作為童玩節主要活動舉辦場地，但童玩節外其餘時間，因受限設施性質較單一且多屬靜態活動，缺乏夜間活動，應重新思考提升親水公園土地利用價值，將現有設施與空間有效利用及活化，維持常態經營並增加園區活動主題多元性。