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基隆壯觀里11社區每期漏水2萬多度 找到方法解決了

2019-05-08 13:34聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市樂區壯觀里11個社區長期有高地社區自來水加壓輸送問題的困擾，管線設備老舊情況下，造成自來水管滲漏，共有2126戶居民，平均每期漏水約在22000度上下，平均每日漏水量430度，每個住戶每期水費分擔度數約需12度。立委蔡適應昨晚召開說明會，找到辦法解決了，但住戶每戶要分攤工程配合款7620元，隨水費徵收，但還待中央核定，及各社區在3個月內召開區分所有權人會議同意就可進行。

基隆市安樂區壯觀里十多個社區，長期有高地社區自來水加壓輸送問題的困擾，過去由建設公司所開發的非封閉型社區，所建置的社區內自來水管線，因為在長年加壓供水、還有管線設備老舊情況下，造成自來水管滲漏嚴重。

市府及自來水公司以前均認定為內管，需要社區管委會自行處理；由於漏水情況逐漸惡化，地基及路面破損，立法委員蔡適應向經濟部水利署爭取前瞻基礎建設水環境建設計畫，為解決高地社區自來水供應問題、節約水資源，協調由經濟部水利署補助高地社區用戶加壓受水設備改善，水利署出50%、基隆市政府補助20%、住戶分擔30%，依照壯觀里2126戶的工程規劃，總工程經費約5400萬、各戶負擔工程經費2萬5400元、各戶補助1萬7780元，最後用戶需繳納配合款7620元，目前該方案正在核定中。

昨晚立委蔡適應邀請台灣自來水公司等各單位舉辦說明會，如此案獲得通過，未來將由自來水公司代管11個社區建物以外的自來水管，其中住戶除了負擔配合款外，每期的用水度數需加收自來水公司代操作費4.9度費用，往後發生自來水滲漏問題將由自來水公司全權負責。

在說明會中，各社區代表詢問是否一次付清，或比照幸福華城案例分期攤提於水費。蔡適應表示，由於比照幸福華城案例的繳納方式，對住戶的負擔最小，會極力來促成自來水公司、基隆市政府、住戶三方來達成共識，按照此方案進行。他請各社區在3個月內召開區分所有權人會議，向社區住戶說明、同意此方案，同意自來水公司土地使用同意，在10月底前完成前置作業、就能進行改善。

議員張之豪、秦鉦、鄭愷玲、莊錦田、俞叁發、陳薇仲等也都到場關心，希望基隆市政府能夠比照幸福華城案例，中央主管機關核定完成、各社區管委會同意此方案後，動用第二預備金先行墊付相關工程經費。

蔡適應說，過去十幾年前的高地社區，建商在興建時都是簽自行管理的切結書，造成往後住戶用水的問題，為了解決這方面的問題，今天召開說明會，讓住戶們知道有這樣的改善方案，希望未來政府核定完成後，可以根本性的解決高地供水問題。

昨晚立委蔡適應邀請台灣自來水公司等各單位舉辦說明會，如此案獲得通過，未來將由自來...
昨晚立委蔡適應邀請台灣自來水公司等各單位舉辦說明會，如此案獲得通過，未來將由自來水公司代管11個社區建物以外的自來水管。圖／立委蔡適應辦公室提供
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昨晚立委蔡適應邀請台灣自來水公司等各單位舉辦說明會，如此案獲得通過，未來將由自來水公司代管11個社區建物以外的自來水管。圖／立委蔡適應辦公室提供
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昨晚立委蔡適應邀請台灣自來水公司等各單位舉辦說明會，如此案獲得通過，未來將由自來水公司代管11個社區建物以外的自來水管。圖／立委蔡適應辦公室提供
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高地蔡適應基隆
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