影／怕長者感應不到 長照中心水龍頭很傳統

2019-05-08 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



位在宜蘭的羅東聖母醫院，今天在馬仁光紀念大樓成立「聖母樂智日照中心」、「聖母樂活日照中心」、「聖母居家長照機構」，「一條龍」式服務失能、失智者。

其中，「聖母樂智日照中心」投入專業醫療團隊與專責人員，提供護課程及活動，包括音樂治療、適合老人的體能活動、園藝治療、烹飪活動等，持續刺激失能、失智症大腦功能。

「聖母樂活日照中心」是失能、失智混合收案型，提供自力支援、零約束、個別化復能的照顧方式，讓他們選擇想要的生活方式、想做的事，讓他有在家的感覺。

「聖母居家長照機構」是為提昇失能者的生活品質及在宅老化的目標而設立，專責提供照顧類服務，如基本身體清潔、基本日常生活照顧、餐食照顧、肢體關節活動、陪同外出或就醫等22項服務，

新機構開幕，有家的溫馨感覺，全新設施開放，從座椅到水龍頭都有貼心設計，其中，水龍頭有可以伸縮型，方便受照顧者使用，但有的卻維持手動開關水龍頭，而非已漸普遍的感應式水龍頭。

「怕他們對不準！」中心釋疑，原來不是不採用科技型的設備，而是要採用合適的設備，感應式的水龍頭不用觸摸開關，就會自動給水，但要有對著感應器，受照顧者上了年紀，一來不習慣，二來不容易對準感應器，怕感應不到，不來水，反而造成困擾，因此維持傳統版的水龍頭。

另外，考量有的受照顧者有時想要一個人靜一靜，還設有獨處的大空間與沙發，從小處就體貼。

羅東聖母醫院指出，依內政部統計處資料顯示，台灣自82年起邁入高齡化社會以來，65歲以上老年人口所占比率持續攀升，107年已高達百分之14.1，正式進入高齡社會。