親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

影／怕長者感應不到 長照中心水龍頭很傳統

2019-05-08 13:16聯合報 記者羅建旺╱即時報導

位在宜蘭的羅東聖母醫院，今天在馬仁光紀念大樓成立「聖母樂智日照中心」、「聖母樂活日照中心」、「聖母居家長照機構」，「一條龍」式服務失能、失智者。

其中，「聖母樂智日照中心」投入專業醫療團隊與專責人員，提供護課程及活動，包括音樂治療、適合老人的體能活動、園藝治療、烹飪活動等，持續刺激失能、失智症大腦功能。

「聖母樂活日照中心」是失能、失智混合收案型，提供自力支援、零約束、個別化復能的照顧方式，讓他們選擇想要的生活方式、想做的事，讓他有在家的感覺。

「聖母居家長照機構」是為提昇失能者的生活品質及在宅老化的目標而設立，專責提供照顧類服務，如基本身體清潔、基本日常生活照顧、餐食照顧、肢體關節活動、陪同外出或就醫等22項服務，

新機構開幕，有家的溫馨感覺，全新設施開放，從座椅到水龍頭都有貼心設計，其中，水龍頭有可以伸縮型，方便受照顧者使用，但有的卻維持手動開關水龍頭，而非已漸普遍的感應式水龍頭。

「怕他們對不準！」中心釋疑，原來不是不採用科技型的設備，而是要採用合適的設備，感應式的水龍頭不用觸摸開關，就會自動給水，但要有對著感應器，受照顧者上了年紀，一來不習慣，二來不容易對準感應器，怕感應不到，不來水，反而造成困擾，因此維持傳統版的水龍頭。

另外，考量有的受照顧者有時想要一個人靜一靜，還設有獨處的大空間與沙發，從小處就體貼。

羅東聖母醫院指出，依內政部統計處資料顯示，台灣自82年起邁入高齡化社會以來，65歲以上老年人口所占比率持續攀升，107年已高達百分之14.1，正式進入高齡社會。

羅東聖母醫院著手相關醫療需求協助與規劃，建構「零距離」緊密網絡架構，日照中心的環境設計在長照領域裡有多年經驗的「福樂多公司」負責，有明亮寬敞的客廳，開放式廚房，獨處的沙發區，除符合長輩需求外，也重視安全性。

考量有的受照顧者有時想要一個人靜一靜，還設有獨處的大空間與沙發，從小處就體貼。記...
考量有的受照顧者有時想要一個人靜一靜，還設有獨處的大空間與沙發，從小處就體貼。記者羅建旺／攝影
分享
新機構開幕，全新設施開放，從座椅到水龍頭都有貼心設計，其中，水龍頭有可以伸縮型，...
新機構開幕，全新設施開放，從座椅到水龍頭都有貼心設計，其中，水龍頭有可以伸縮型，方便受照顧者使用，但有的卻維持手動開關水龍頭，而非已漸普遍的感應式水龍頭，主要是體貼使用者。記者羅建旺／攝影
分享
位在宜蘭的羅東聖母醫院，今天在馬仁光紀念大樓成立「聖母樂智日照中心」、「聖母樂活...
位在宜蘭的羅東聖母醫院，今天在馬仁光紀念大樓成立「聖母樂智日照中心」、「聖母樂活日照中心」、「聖母居家長照機構」。記者羅建旺／攝影
分享
位在宜蘭的羅東聖母醫院，今天在馬仁光紀念大樓成立「聖母樂智日照中心」、「聖母樂活...
位在宜蘭的羅東聖母醫院，今天在馬仁光紀念大樓成立「聖母樂智日照中心」、「聖母樂活日照中心」、「聖母居家長照機構」，有家的感覺，「一條龍」式服務失能、失智者。記者羅建旺／攝影
分享

失智症羅東長照
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

基隆壯觀里11社區每期漏水2萬多度 找到方法解決了

2019-05-08 13:34

影／海上漁船點點…檢舉濫捕魩仔近在眼前 官方卻抓不到

2019-05-08 11:40

基隆除濕機之亂 第二波將改定額補助

2019-05-07 23:48

還地於民！ 宜蘭公保地擬解編100頃

2019-05-07 23:45

官網中毒 基市府：機密、個資未外洩

2019-05-07 23:43

i台東 APP 可預約乳房攝影

2019-05-07 23:34

擁抱白髮老媽 花監收容人淚喊改過

2019-05-07 23:31

軍港遷建 蔡英文：找回基隆港光榮

2019-05-07 23:07

要武荖坑生態、不要滑水道 網路掀起「拒建」連署瘋傳

2019-05-07 22:21

阿根納造船廠遺構活化利用 可望設餐廳旅館

2019-05-07 18:21

流標7次、6億元城際轉運站終發包 林右昌：市政要衝刺了

2019-05-07 18:21

母親節只要喊這句話 宜蘭綠博就免費玩

2019-05-07 17:31

影／台東活水湖天降「黑鷹」 民眾驚「發生甚麼事？」

2019-05-07 15:45

東基行動早療服務 里程數接近月球了！

2019-05-07 15:24

「i台東乳房照護APP」啟用 用智慧守護台東婦女

2019-05-07 13:50

議員批「除濕機之亂」 基隆第二波3個月後改採定額補助

2019-05-07 12:37

蔡英文送給基隆的第二個大禮 軍港遷建主建物今天開工

2019-05-07 09:27

花蓮黑熊稻田跟大家打招呼 成打卡新景點

2019-05-07 09:05

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

森林祕境淪「糞ㄆㄨㄣ濃湯」 又因1枚信號彈熱議

2019-05-07 20:39

母親節傳蔡總統要來送花 彰化警抱怨不能陪媽媽吃飯了

2019-05-07 19:32

住宅名義申請卻蓋飯店？苗議員兩樣情落差好大

2019-05-07 16:37

屏北交通樞紐啟動 以後23條路線公車從這裡發車

2019-05-07 15:31

「最大的小站」加「一個人的車站」 南迴線小站有意思

2019-05-07 20:35

台中機場如何定位？ 盧秀燕：不當廉航基地

2019-05-07 16:16

台灣廟宇這塊古木匾 清朝年號壽命僅69天相當罕見

2019-05-08 07:43

女警翹班吃蛋糕、喝咖啡？ 分局長霸氣揪團慶母親節

2019-05-07 17:19

說好的百貨公司呢？ 彰化第二停車場BOT走到哪裡了？

2019-05-07 16:47

托嬰中心超收15人藏陽台躲稽查 幼兒：以為躲貓貓

2019-05-07 15:39

觀光局主秘被傳是李佳芬閨蜜 韓國瑜：對認真女性不公平

2019-05-07 21:42

毒草銀膠菊入侵太平引恐慌 民代要求市府正視

2019-05-07 16:06

流標7次、6億元城際轉運站終發包 林右昌：市政要衝刺了

2019-05-07 18:21

納骨塔就在家上方 里民大會決議成立自救會抗爭

2019-05-07 21:57

台中輪胎倉庫大火 后里至市區空氣品質惡化

2019-05-07 20:11

牠們默默吃光候鳥食物 墾管處向外來掠食魚宣戰

2019-05-07 17:49

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55

高市青年局長 連勝文前任特助林鼎超出任

2019-05-07 22:42

機捷A8轉運站BOT案 今年11月動工

2019-05-07 17:31

影／台東活水湖天降「黑鷹」 民眾驚「發生甚麼事？」

2019-05-07 15:45

為何全中運快閃？ 韓國瑜答非所問議員傻眼

2019-05-07 21:43

橋梁改建 台南下營區南59線20日全線封閉

2019-05-07 15:53

春吶潘恆旭毒品說惹議 屏縣府駁近3年未查獲

2019-05-07 19:38

要武荖坑生態、不要滑水道 網路掀起「拒建」連署瘋傳

2019-05-07 22:21

無聊遊客攀爬涼亭屋頂作勢「攻頂」 遭網友幹譙

2019-05-07 21:53

影／苗栗石虎條例草案爭議再起 議員各自表述交鋒

2019-05-07 14:55

台南安平將有無邊際泳池 還有獨特碼頭證婚

2019-05-07 17:51

美學復古 「藍皮火車」將保留

2019-05-07 23:55

挪北捷救命錢、延長車輛年限 柯文哲：不是什麼問題

2019-05-07 16:11

林佳龍在彰化連趕4個行程 王惠美和陳素月柔性過招

2019-05-08 13:11

1662線桃園後站到松山機場 5月29日開通

2019-05-08 12:28

議員勸留高雄 韓國瑜允「會認真拚市政」

2019-05-08 10:24

議員質疑主秘是閨密？ 韓國瑜：不要這麼負面

2019-05-08 11:20

高雄6月觀光代言人是虛擬偶像「虎妮」 明現身高雄

2019-05-07 16:38

影／海上漁船點點…檢舉濫捕魩仔近在眼前 官方卻抓不到

2019-05-08 11:40

全國唯一化石主題園區 左鎮化石園區母親節開幕

2019-05-07 19:45

哇！超級海陸牛肉麵 母親節請媽媽吃1碗就夠了

2019-05-08 11:58

竹市近3千萬透天厝二拍流標 下次競拍將降價

2019-05-07 17:31

蘇揆核定新台馬輪經費11.4億元 改善馬祖對外交通

2019-05-07 17:35

南迴「解憂火車」一站一故事

2019-05-07 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top