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影／海上漁船點點…檢舉濫捕魩仔近在眼前 官方卻抓不到

2019-05-08 11:40聯合報 記者戴永華╱即時報導

5月中旬即將進入魩仔魚禁捕期，連日來宜蘭近海出現很多漁船在500公尺內，非法捕捉魩仔魚，放眼海上「漁船點點」，距離近在眼前。民眾與釣客看不下去濫捕嚴重，錄影拍照向海巡單位檢舉，但海巡艇不是抵達時漁船已跑掉，要不然就是查無實證，今年截至目前，竟然都還開罰不到1件。

捕撈魩仔魚收入一天數萬元，漁民鋌而走險近海非法濫捕，破壞漁業資源。釣客反映，最近一兩個月每天凌晨4點多見到漁船出海，有的在100多公尺就開始拖抓，頭城鎮沿海與烏石港一字堤附近，30，40公尺視力範內就可看到漁民大肆捕捉，如入無人之境；本月15日至8月14日即將進入魩仔魚的禁捕期，違法行徑更加猖獗，「站在堤防看過去，就有10幾艘漁船在抓魩仔魚」，除魩仔魚外，其他近海魚種也難逃其手。

民眾打電話向海巡檢舉，卻都抓不到，痛批「無政府狀態」。釣客表示，昨天清晨6點多，又有熱心民眾通報海巡署單位，竹安溪口有人非法捕捉，結果海巡人員說什麼「海況不佳，海巡艇8點多才會到」，到時漁船都跑光了，很奇怪，漁船都可靠岸邊抓魩仔，那有什麼浪況不好，「海上濫捕魩仔無人管」，所以每天情況一樣重複。

海巡查緝取締案件送宜蘭縣政府，由縣府依法開罰3至15萬元，縣府表示今年至今尚未接獲魩仔魚違規開罰案件。海巡署第一岸巡大隊表示，昨天上午風浪大，海巡艇從蘇澳開到頭城至少1個多小時船程，到達時漁船已離開，最近會有一艘巡緝艇進駐頭城鎮烏石港，加強宣傳取締。

即將進入魩仔魚禁捕期，宜蘭近海最近出現很多漁船非法捕捉，距離海岸只有數十公尺，行...
即將進入魩仔魚禁捕期，宜蘭近海最近出現很多漁船非法捕捉，距離海岸只有數十公尺，行徑猖獗。圖／讀者提供
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即將進入魩仔魚禁捕期，宜蘭近海最近出現很多漁船非法捕捉，距離堤防只有數十公尺，行...
即將進入魩仔魚禁捕期，宜蘭近海最近出現很多漁船非法捕捉，距離堤防只有數十公尺，行徑猖獗。圖／讀者提供
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即將進入魩仔魚禁捕期，宜蘭近海最近出現很多漁船非法捕捉，在500公尺內「漁船點點...
即將進入魩仔魚禁捕期，宜蘭近海最近出現很多漁船非法捕捉，在500公尺內「漁船點點」，如入無人之境。圖／讀者提供
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即將進入魩仔魚禁捕期，宜蘭近海最近出現很多漁船非法濫捕，就連港口都有人下網去抓，...
即將進入魩仔魚禁捕期，宜蘭近海最近出現很多漁船非法濫捕，就連港口都有人下網去抓，如入無人之境。圖／讀者提供
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海巡署漁民視力
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