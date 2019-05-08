影／海上漁船點點…檢舉濫捕魩仔近在眼前 官方卻抓不到

2019-05-08 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



5月中旬即將進入魩仔魚禁捕期，連日來宜蘭近海出現很多漁船在500公尺內，非法捕捉魩仔魚，放眼海上「漁船點點」，距離近在眼前。民眾與釣客看不下去濫捕嚴重，錄影拍照向海巡單位檢舉，但海巡艇不是抵達時漁船已跑掉，要不然就是查無實證，今年截至目前，竟然都還開罰不到1件。

捕撈魩仔魚收入一天數萬元，漁民鋌而走險近海非法濫捕，破壞漁業資源。釣客反映，最近一兩個月每天凌晨4點多見到漁船出海，有的在100多公尺就開始拖抓，頭城鎮沿海與烏石港一字堤附近，30，40公尺視力範內就可看到漁民大肆捕捉，如入無人之境；本月15日至8月14日即將進入魩仔魚的禁捕期，違法行徑更加猖獗，「站在堤防看過去，就有10幾艘漁船在抓魩仔魚」，除魩仔魚外，其他近海魚種也難逃其手。

民眾打電話向海巡檢舉，卻都抓不到，痛批「無政府狀態」。釣客表示，昨天清晨6點多，又有熱心民眾通報海巡署單位，竹安溪口有人非法捕捉，結果海巡人員說什麼「海況不佳，海巡艇8點多才會到」，到時漁船都跑光了，很奇怪，漁船都可靠岸邊抓魩仔，那有什麼浪況不好，「海上濫捕魩仔無人管」，所以每天情況一樣重複。