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攻頂整裝起床號擾人 林務局籲住山屋要有禮貌

2019-05-08 12:13中央社 台東縣8日電

山友住宿山屋，是否曾深受他人早起喧嘩困擾。林務局台東林管處推行「山屋禮儀」，希望住進山屋的旅人能多為別人著想、遵守住屋禮貌，讓大家在寧靜山屋享有充分休息。

「起床了」，許多山友住宿山屋經常碰到三更半夜就有人吆喝起床，接著整裝的吵雜聲，出發前還有唱名、精神喊話，天還未明，山屋就像菜市場熱鬧。

林務局台東林管處最近對山友實施登山前「無痕山林」教育外，也加強推動住山屋要有禮貌。

布農族揹工達亥說，前往嘉明湖會經過向陽山屋和嘉明湖避難山屋，一般行程會安排在向陽山屋住宿，第一波起床的山友是清晨2時左右，直攻嘉明湖，或是前往向陽山迎接最美的日出；第2波起床的是清晨5、6時，第3波則是睡到自然醒，準備下山的山友。

而嘉明湖山屋，第一波起床山友是在清晨4時左右，準備前往嘉明湖迎接日出，第2波起床的則是不趕時間的山友。

達亥說，不管是住向陽山屋或是嘉明湖避難山屋，經常碰到早起山友喧嘩干擾他人睡眠休息，而睡眠不足對登山來說又是大忌，嚴重時會因疲憊引起高山症。

台東林管處育樂課長林孟怡表示，過去林管處就有在推行「山屋禮儀」。山屋從凌晨開始，有人早起收行囊上路，也有人養精蓄銳等待黎明，是大家共有的休息、庇護空間，住宿品質仰賴大家共同維護，試著為別人想，遵守山屋的禮貌不是難事。

山友嘉明湖台東
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