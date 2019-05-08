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新山水庫蓄滿1千萬噸基隆、汐止夏季不缺水 魏明谷滿意

2019-05-08 11:05聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市新山水庫4月底已完成第三階段的水位提升計畫，目前達到最大蓄水量1千萬噸，自來水公司董事長魏明谷昨天巡視水公司第一區管理處，他說，今年夏季基隆、新北市汐止區可望穩定供水，不致於有缺水問題，對新山水庫蓄水率高達95%表示滿意。

自來水第一區管理處長董書炎表示，4月底已完成第三階段的水位提升，達到最大蓄水量1千萬噸，水庫和壩體都有安全監測系統。魏董事長昨視察第一區管理處，他報告轄區供水、業務，並視察新山水庫及關心基隆地區夏季供水，對新山水庫蓄水率高達95%表示滿意，並期許確實做好今年夏季穩定供水工作。

水公司表示，壩體加高工程完工後，今年蓄水到最高水位，基隆地區最近連日下雨，增加蓄水量。新山水庫為離槽式水庫，抽取基隆河水送到水庫蓄存，供應基隆、汐止區民生用水，以往因為夏季基隆河水位常會降低，甚至乾涸，7、8月易發生缺水危機。

董書炎說，1995年進行水庫壩體的加高工程，2000年完工，壩體從75公尺加高到90公尺，蓄水量也從400萬噸提升到1千萬噸。新山水庫分三階段蓄水，2002年蓄水到標高83公尺、有效蓄水量828萬噸，後來因壩體出現滲水問題，經濟部去年同意第三階段的水位提升計畫，工程在4月底都已完成，增加蓄水量，也穩定蓄水功能，水庫和壩體都有安全監測系統。

魏明谷上任後首次到第一區管處視察，董書炎表示，台水一區處同仁都感受到大家長的親和力，魏董事長對基層員工的辛苦與付出都很關心，一區處會做好今年夏季穩定供水工作。

自來水公司董事長魏明谷巡視水公司第一區管理處，他說，今年夏季基隆、新北市汐止區可...
自來水公司董事長魏明谷巡視水公司第一區管理處，他說，今年夏季基隆、新北市汐止區可望穩定供水，不致於有缺水問題。圖／自來水公司第一區管理處提供
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水庫基隆
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