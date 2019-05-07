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要武荖坑生態、不要滑水道 網路掀起「拒建」連署瘋傳

2019-05-07 22:21聯合報 記者戴永華╱即時報導

綠色博覽會活動移地舉辦後，宜蘭武荖坑風景區遊客人數大幅下滑，縣府有意在清澈的武荖坑溪興建滑水道，吸引遊客，但消息一出惹來環保生態人士抗議，今晚更在臉書社群發動連署「拒絕武荖坑蓋滑水道，滑出宜蘭新恥度！」引起網路瘋傳，爭議話題正持續發燒。縣政府表示，全案僅止於規畫中，尚未定案，近日會收集各界聲音再決定。

武荖坑溪水清澈，魚蝦生態豐富，武荖坑風景區是前縣長陳定南任內興建重大建設，全國面積最大且設施完善的露營場地。但近年來遊客人數下滑，月前縣府與蘇澳鎮公所前往會勘並研議是否把綠博移回武荖坑舉辦時，當場有人提議在河域興建滑水道。

縣長林姿妙幾天前在縣議會進行施政報告表示，為擴大武荖坑水域遊憩體驗，研議在戲水區設置滑水道，吸引更多人遊玩。縣府計畫投入50萬元在攔沙壩興建寬4公尺、長60公尺的混凝土滑水道，暑假前完成。

不料消息一出，惹來環保人士批評破壞自然環境，尤其固定設施恐將影響防洪排水，反彈聲浪不斷。不少網友質疑，「有事嗎？去那裡就是要融入自然啊」、「要滑水道不會去遊樂園嗎」?「颱風期水流湍急，若發生危險，縣長要負責」；更有人諷刺：「滑水道進去，自然生態出來，宜蘭發大財」，「要錢不要環保，明顯撈錢」。

今晚更有台灣河溪網、守護宜蘭工作坊、環保聯盟等單位，在網路發動名為「我們與生態的距離：拒絕武荖坑蓋滑水道，滑出宜蘭新恥度！」連署，不斷瘋傳，已有上千人連署支持。

發起單位指出，宜蘭坐擁好山好水，這是宜蘭人驕傲，不知何時開始，為了觀光之名與錢財利益，人們在這山水間蓋起諸多設施，只為了吸引更多遊客，好山好水彷彿已然退位，淪為這些招攬生意之構築物的背景而已。

連署強調，並非全然反對開發，大家都想發大財，但應該時時相互提醒：發財應當建立於不破壞生態環境為原則之上，且應要符合最大化的公共利益，如今僅編列50萬元經費，且趕在暑假前完工，無視生態環境評估而再次引發爭議與質疑。

連署提出訴求，「拉近我們與生態間的距離」，對自然生態的觀光發展不一定是硬體建設，教育導覽、認識地景、社區營造等也很重要，保護自然生態的關懷才是振興的核心價值。

1．請相關單位將規畫圖說等資訊公開，供大眾檢視。

2．請取消「武荖坑蓋滑水道」之開發構想。如需要設置滑水道，請至人工的遊憩區或游泳池。

3．武荖坑現況保有良好的生態自然環境。若再有相關開發規畫，應該擴大公開討論，建立全民參與的決策機制。

縣政府表示，全案還在討論階段，滑水道不會影響防洪功能，也不致於破壞溪流原貌，絕對會保持水質清澈。

武荖坑溪水質清澈，宜蘭縣政府計畫建滑水道引爆的爭議持續擴大，今晚更有環保生態社團...
武荖坑溪水質清澈，宜蘭縣政府計畫建滑水道引爆的爭議持續擴大，今晚更有環保生態社團發起拒絕興建聯署。圖/本報資料照
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武荖坑溪水質清澈，宜蘭縣政府計畫建滑水道引爆的爭議持續擴大，今晚更有環保生態社團...
武荖坑溪水質清澈，宜蘭縣政府計畫建滑水道引爆的爭議持續擴大，今晚更有環保生態社團發起拒絕興建聯署。圖/縣府提供
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滑水道自然生態社區營造
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