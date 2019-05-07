整合長照資源 花蓮福利地圖上線

2019-05-07 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮民眾要找社區照顧關懷據點更方便了。花蓮縣政府社會處表示，為讓民眾快速找到社區服務據點，將長期照顧制度與社區照顧連結，整合為網站「福利地圖」，未來將會分享各類社區照顧活動、教育訓練等資訊名額，使民眾能夠快速尋找並參與適合的服務。

根據內政部統計，花蓮縣至今年3月止，65歲老年人共計5萬2799人，老年人口比率達16%。花蓮縣政府社會處長張逸華表示，社會處已著手整合作業，花蓮縣據點相關資料可至社會處網站「福利地圖」查詢，未來也會共同分享各類社區照顧活動、教育訓練等資訊名額，提供多元但簡便的訊息平台，使社區民眾能夠快速尋找並參與適合自身的服務。

張逸華指出，目前花蓮縣在社區內的照顧據點有社區照顧C據點、社區關懷據點、文化健康站、伯公照護站、福氣站、失智社區服務據點及巷弄長照站等7類共210個據點。

其中，花蓮縣境內目前在各鄉鎮社區內的社區組織透過向社會處申請，共已成立79個社區照顧關懷據點，其中50個據點在今年增加辦理預防及延緩失能課程，成功轉型成社區照顧C據點，由醫師、物理治療師、復健師及護理師等組成的專業師資團隊，透過據點的申請開辦一系列預防及延緩失能的專業課程服務在地長者。

另外，花蓮縣府明日新增的「社區照顧關懷據點」，地點就在花蓮縣老人會館新建大樓4樓，會館今年初揭牌啟用，全館占地433坪，共有4層樓，1樓設置社會處及縣老人會聯合辦公室、2樓辦理文康健促活動、3樓為長青大學教室、4樓開辦社區關懷據點。