流標7次、6億元城際轉運站終發包 林右昌：跑百米衝刺

2019-05-07 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌今天在市議會施政報告指出，流標7次、總工程經費6億多元的城際轉運站發包了，6月動工，110年完工；林右昌並說，市政要「百米衝刺」了，未來4年將帶領市政團隊逐一落實的優先施政計畫，全面加速推動市港再生標竿計畫，並推動基隆輕軌捷運、闢建國門廣場、基隆河谷廊帶「北五堵國際研發新鎮」等重大建設。

林右昌表示，他身為城市領航者，要恢復大家對城市的信心，也有責任讓市民相信城市有改變的可能，過去4年，他以「整體規畫、重點突破」的施政策略，完整擘劃城市發展方向，並按照清楚的目標推動市政建設，逐步把不可能變成可能，讓基隆的改變被看見，讓基隆的改變成為基隆人的光榮與驕傲。

林右昌說，在4月間的媒體民調結果顯示，有71.19%的市民對他的施政表現感到滿意，也有71.87%的市民認為基隆比過去四年進步；有近七成69.29%的市民朋友對未來的施政充滿信心，各項民調數字都突破以往的紀錄。他除了感謝市民的肯定與支持外，未來也將繼續帶領市政團隊全力以赴，讓基隆向上提升。

他表示，未來任內要全力百米衝刺，包括市港再生標竿計畫的東西岸碼頭改頭換面，加速基隆輕軌捷運、城際轉運站建設及闢建國門廣場，中正公園「希望之丘」重新擦亮觀光地標，落實「大基隆歷史場景計畫」再造基隆人文歷史風華，推動基隆河谷廊帶「北五堵國際研發新鎮」，翻轉基隆經濟與產業等，讓基隆向上提升。

林右昌說，城際轉運站完成後，可以改善火車站周邊區域人車交通動線、公共運輸環境及城市景觀意象，將來整合市公車、國道公路客運、火車站與輕軌捷運站，打造基隆交通樞紐新風貌。

此外，林右昌還指出，包括第三條城際快捷公車中正線預計今年下半年上路。市府也將持續增闢停車場地、優化停車環境，公車修理廠區闢建臨時停車場預計5月完工，和平島公園增設停車場則預計9月完工，此外市府也將針對市公車軟硬體服務持續進行優化。