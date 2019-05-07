影／台東活水湖天降「黑鷹」 民眾驚「發生甚麼事？」

2019-05-07 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



空勤總隊台東三大隊一架黑鷹直升機，今天下午2點50分突然以非常低的高度，滯空在台東森林公園活水湖上方，頓時掀起大量水花，把不少休閒運動的民眾嚇了一跳。有人誤以為黑鷹直升機要迫降湖面？直到黑鷹爬升，湖裡出現水袋，才知道黑鷹可能是要去救火。