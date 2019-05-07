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影／黑寶的故事…要是及時服藥 可以不染愛滋的

影／台東活水湖天降「黑鷹」 民眾驚「發生甚麼事？」

2019-05-07 15:45聯合報 記者尤聰光╱即時報導

空勤總隊台東三大隊一架黑鷹直升機，今天下午2點50分突然以非常低的高度，滯空在台東森林公園活水湖上方，頓時掀起大量水花，把不少休閒運動的民眾嚇了一跳。有人誤以為黑鷹直升機要迫降湖面？直到黑鷹爬升，湖裡出現水袋，才知道黑鷹可能是要去救火。

不過，空勤總隊表示，台東並沒有發生大火，是隊部例行性針對森林大火等救災的取水訓練，民眾不必擔心。直擊取水訓練的民眾也稱讚黑鷹駕駛「技術高超」。

空勤總隊台東三大隊一架黑鷹直升機，今天下午2點50分突然以非常低的高度，滯空在台...
空勤總隊台東三大隊一架黑鷹直升機，今天下午2點50分突然以非常低的高度，滯空在台東森林公園活水湖上方，頓時掀起大量水花，把不少休閒運動的民眾給嚇了一跳。圖／讀者提供
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黑鷹直升機台東大火
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