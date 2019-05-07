相關新聞
東基行動早療服務 里程數接近月球了！2019-05-07 15:24
「i台東乳房照護APP」啟用 用智慧守護台東婦女2019-05-07 13:50
議員批「除濕機之亂」 基隆第二波3個月後改採定額補助2019-05-07 12:37
蔡英文送給基隆的第二個大禮 軍港遷建主建物今天開工2019-05-07 09:27
花蓮黑熊稻田跟大家打招呼 成打卡新景點2019-05-07 09:05
文資審議通過 「廢墟」阿根納造船廠將再造2019-05-07 00:07
潮境保育區慶生 11日淨灘放流魚苗2019-05-06 23:42
林姿妙議會報告 被批讀冊免錢跳票2019-05-06 23:29
台東廚餘照收 請勿混雜垃圾2019-05-06 23:04
等了20年 寶桑國中學生活動中心動土2019-05-06 22:52
馬拉松跑上舊蘇花公路、濱海公路 呂國華：國際美麗賽道2019-05-06 22:25
影／廢墟也很美 阿根納的故事要從1919年說起2019-05-06 20:59
影／通過文資審議 基隆「阿根納」造船廠要回來了2019-05-06 20:59
影／完登42座百岳 宜蘭前縣長呂國華跑完世界六大馬拉松2019-05-06 18:07
花蓮再傳鯨豚擱淺 弗氏海豚命喪海灘2019-05-06 16:46
慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小2019-04-11 20:47
影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天2019-03-29 12:17
聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯2018-11-07 12:00
基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！2018-10-30 12:00
熱門文章
私有地種8支電線桿妨礙出入 竹市今強制拆除2019-05-06 17:57
顏清標辦孫子滿月酒 滿滿黑鮪魚海膽超澎湃2019-05-07 11:02
新竹這路段78天超速罰8千多件 議員批根本惹民怨2019-05-07 10:41
又來「送肉粽」了！彰化一周內1送煞2送肉粽2019-05-07 11:52
影／通過文資審議 基隆「阿根納」造船廠要回來了2019-05-06 20:59
影／推薦帶得走的高雄記憶 高雄十大伴手禮曝光2019-05-06 18:02
陶藝家眼中的韓國瑜 除了禿頭還會有什麼特徵？2019-05-07 09:01
你看了嗎？苗栗縣議會網路直播 線上觀看僅6、7人2019-05-06 18:36
他認養里內所有路燈12年 連3任都是同額參選里長2019-05-06 18:33
高雄新魅力 港邊新景點「海音中心」超美2019-05-07 10:49
花蓮黑熊稻田跟大家打招呼 成打卡新景點2019-05-07 09:05
夜半倒塌聲 原來是屏市百年老榕樹倒了2019-05-07 09:57
議員批「除濕機之亂」 基隆第二波3個月後改採定額補助2019-05-07 12:37
她視精神病友如親 獲南丁格爾獎竟要把獎金全給病人2019-05-07 13:12
蔡英文送給基隆的第二個大禮 軍港遷建主建物今天開工2019-05-07 09:27
托嬰中心超收15人藏陽台躲稽查 幼兒：以為躲貓貓2019-05-07 15:39
台南鄉親注意！服務業與住宅設備汰舊換新補助10日截止2019-05-06 18:41
住宅名義申請卻蓋飯店？苗議員兩樣情落差好大2019-05-07 16:37
影／廢墟也很美 阿根納的故事要從1919年說起2019-05-06 20:59
馬拉松跑上舊蘇花公路、濱海公路 呂國華：國際美麗賽道2019-05-06 22:25
打開板橋的水溝蓋 竟是滿滿淤泥2019-05-06 20:03
影／回收做白工？湖口鄉不能賣的資收物堆3千噸2019-05-07 14:31
文資審議通過 「廢墟」阿根納造船廠將再造2019-05-07 00:07
桃園回收廠空地堆放物凌晨火警 火光頻爆炸驚2019-05-07 07:49
台東縣表揚20位模範母親 最年長母親高齡91歲林陳秀美2019-05-06 20:35
影／台東活水湖天降「黑鷹」 民眾驚「發生甚麼事？」2019-05-07 15:45
千里迢迢來嘗阿嬤煮的咖啡 她賣的是人生價值2019-05-07 08:10
台南南山公墓疑出現史前遺址 文史團體要求暫緩開發2019-05-06 18:01
八年級「客家妹」任勞任怨 獲桃市最年輕模範公務員2019-05-07 11:34
癌婦人前堅強背後拭淚 女護理師寫卡片：阿姨你辛苦了2019-05-07 13:15
北市敬老卡擴大使用 月底可望初步定案2019-05-06 23:57
鄭寶清爭得3千億經費？ 桃園議員查帳2019-05-07 00:49
桃園表揚15名模範公務員 鄭文燦發5萬元、給5天公假2019-05-07 11:05
屏北交通樞紐啟動 以後23條路線公車從這裡發車2019-05-07 15:31
政見頻跳票 高市議員：韓國瑜不信任度攀升主因2019-05-07 11:47
台中機場如何定位？ 盧秀燕：不當廉航基地2019-05-07 16:16
說好的百貨公司呢？ 彰化第二停車場BOT走到哪裡了？2019-05-07 16:47
國道客運搬到經國轉運站 不少桃園乘客不知道2019-05-07 00:22
議員控韓粉恐嚇「幫接小孩」 韓國瑜：感同身受2019-05-06 22:42
新手免驚！潮州鎮有機車路考練習線 上駕訓班可領1千元2019-05-07 09:06
留言