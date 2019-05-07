東基行動早療服務 里程數接近月球了！

2019-05-07 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東基督教醫院10年前成立「行動早療團隊」，為偏遠鄉鎮為弱勢家庭孩童提供早期療育服務，在母親節前夕，團隊今天藉由短片「我有禮物要給媽媽」，公開向一路陪著孩子及行早團隊的「神隊友」媽媽或阿嬤致敬。行早團隊幕後推手小兒神經科醫師樂俊仁表示，目前行早的服務對象幾乎都需要語言治療，既有的一位語言治療師不夠，期盼第二位「行動早療」語言治療師到位，讓有需要的孩子能盡早開始接受療育。

「如果個案到不了醫院，那麼，治療師就到個案家去！」樂俊仁說，2008年6月起跑的東基行動早療團隊，以這樣的初衷和堅持，在台東縣偏遠鄉鎮為弱勢家庭孩童提供早期療育服務。因有別於慢飛天使到醫院治療室接受療育的服務型態，而是主動到宅服務，故稱為「行動早療」。

由物理、語言、職能、音樂、藝術等治療師及臨床心理師等六個專業組成的行早團隊，目前的7位成員平均年齡約32歲、待在行早的平均年資約5年。他們分成兩組、每週4天開著兩台車前往海岸線、縱谷線、南迴線為35位慢飛天使進行療育。累計至今年4月底，共有212位孩童受到幫助，提供了19747人次的服務，行駛里程數是37萬零56公里，這樣的距離足以繞地球9圈，再跑4個多月就可以從地球到月球了。

今天在母親節前夕，也是行早團隊成立10年來，讓畫出大愛心的7歲「小青蛙」和用「蘑菇扣」拼出家中小狗和狗屋圖案的4歲「多多」，以及會獨立唸故事書的4歲「寬寬」，這些接受台東基督教醫院復健科「行動早療」服務的慢飛天使和陪伴的老師聯手，為辛苦的媽媽或阿嬤送上窩心小禮、表達感謝。

行動早療組長、語言治療師蕭振民表示，服務個案中的「小青蛙」，原本躺著不會動，但6年來長期介入治療，已經會仿說，雖仿說是語言發展的初階表現，畢竟是開口說話了，接下來若聽得懂別人說的、講得出自己想的、答得出別人問的，逐漸就有了溝通的功能。