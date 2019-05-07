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「i台東乳房照護APP」啟用 可預約乳房攝影篩檢

2019-05-07 15:26中央社 台東縣7日電

台東縣政府衛生局開發「i台東乳房照護APP」–乳房X光攝影篩檢巡迴車預約APP，透過手機預約乳房攝影檢查時間、地點。

台東縣政府衛生局今天召開記者會，宣布台東率全國之先開發「i台東乳房照護APP」。希望藉由無遠弗屆的網路連結，為台東縣民建立無圍牆的保健地圖，將過去被動等待轉換為「主動通知、預約；主動服務、快速連結」。

台東縣長饒慶鈴表示，「婦女姐妹i（愛）自己，就要進行乳房攝影篩檢」，106年度台東縣女性的癌症死亡原因第4名就是乳癌，107年經由衛生局的努力，乳房篩檢目標達成率達到102%，但台東縣的平均餘命，仍是全國最低，只有75.5歲。

因此，饒慶鈴上任後就將「提升平均餘命」列為重要施政目標，指示衛生局在癌症預防保健篩檢實務上加強，希望能持續找出高風險的癌症患者。

饒慶鈴說，自己也是病友之一，所以她對於乳房攝影篩檢工作非常重視，她知道乳房攝影會痛，但衛生局已引進最新的乳房X光檢測儀器，做起來比較不會疼，衛生局也將繼續爭取預算經費，希望提供縣民更好的醫療服務。

衛生局表示，台東率全國之先開發「i台東乳房照護APP」–乳房X光攝影篩檢巡迴車預約APP，以往因等候時間太久，婦女不願做乳房X光攝影，現在婦女可運用APP或電腦上網預約掛號，系統即時回饋婦女預約第幾號，以及前往社區篩檢時間，可以在家繼續家事，時間到了再出門即可，可縮短等候時間。

台東攝影癌症
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