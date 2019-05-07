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官網被駭 基市府：民眾個資未外洩

2019-05-07 15:27中央社 基隆市7日電

基隆市政府官網4日被駭客入侵。基隆市政府今天指出，民眾個資並未外洩，官網也已重新上線；至於內部公文系統，預計最快下午恢復運作。

基隆市議會今天召開第19屆第1次定期會，基隆市議員藍敏煌等人對於基隆市政府全球資訊網遭駭客入侵，質詢是否有民眾個資外洩或機密被盜。

基隆市政府研考處長黃駿逸表示，4日中午，有民眾向1999反映市政府全球資訊網無法連線。研考處資訊人員獲知後立即啟動標準作業程序，經初步瞭解是遭受不明資訊病毒攻擊入侵，導致全球資訊網服務中斷。

全球資訊網服務中斷後，黃駿逸說，資訊人員立即進入緊急應變程序，並通知系統維護及資安維護廠商進行緊急處理。同時也依資安法相關規定，循程序向行政院資通安全處通報，並請求行政院國家資通安全會報技術服務中心派員支援及釐清事發原因。

黃駿逸指出，維護廠商到達後，先進行採集蒐證工作，釐清病毒入侵的來龍去脈，以確認系統環境現況及受影響程度。5日上午調整系統環境，並於5日晚間完成全球資訊網的復原。

他表示，行政院資安處於昨天也派員到市府取回病毒碼進一步鑑識，初步瞭解並無民眾個資外洩。至於受影響的作業系統，主要是內部的行政公文系統及員工入口網受到影響，目前改以紙本作業，另已加速重建各使用者帳號；完成設定後，即可恢復正常使用。

至於責任部分，黃駿逸指出，基市府會依合約釐清處理，整個資安事件也會依市議會決議做成報告。

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