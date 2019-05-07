親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2025廢核條文刪除 網友驚：蔡英文不是才上街挺廢核？

綠委提法官法修法 法官：木馬屠城記將上演

議員批「除濕機之亂」 基隆第二波3個月後改採定額補助

2019-05-07 12:37聯合報 記者游明煌╱即時報導

多名議員今天上午在議會定期會批評「除濕機之亂」，要求檢討改進。記者游明煌／攝影
多名議員今天上午在議會定期會批評「除濕機之亂」，要求檢討改進。記者游明煌／攝影
分享

基隆市政府節能家電補助特別在冷氣、冰箱項目，另外加入除濕機補助，但申請人數爆量，第三天除濕機部分就額滿，220萬元經費用光喊停，引發民眾抱怨申請不到。多名議員今天上午在議會定期會批評「除濕機之亂」，要求檢討改進。市府工務處長張元良表示，會記取教訓，檢討改善，第二波約3、4個月後會進行，屆時除濕機會採定額補助，且限制申請台數，並考慮是否改由業者代為申請，免去民眾排隊的麻煩。

張元良說，補助是中央的經費，這次除濕機太熱門，將會修改計畫，把住商部門節能設備汰換1千萬元移到支援除濕機申請，不會動到冷氣、冰箱的924萬元預算。第二波約3、4個月後會進行，屆時除濕機會採定額補助，且限制申請台數，並考慮是否改由業者代為申請，免去民眾的排隊的麻煩。

議員呂美玲表示，除濕機每台最高可補助到8千元，額度太高量又不夠，如此220萬元的額度，大家都申請8千元的話，只有最多200多個人可申請到，應該是把補助金額減少一點，量才能放大，讓大家都申請得到，否則造成亂象，政策內容要多檢討。

議員秦鉦說，後面的人申請不到，美意大打折扣，要向中央爭取更多的額度，除濕機是否排擠到四機也要注意。議員莊榮欽，基隆潮濕由來已久，為何今年才來補助，是否因明年大選要來，錢要花在刀口上，要用在弱勢，造成很多民怨，議員都接到陳情。

議員連恩典表示，流程不夠簡化便民，造成這次民怨。議員楊秀玉質疑是不是有鬼？不然為何一下子就沒有了。議員張耿輝認為，節能補助是要用在節約用電，有補助大家一窩蜂去買新的，反而用電量更高，對沒有排到隊的人不公平。議員張芳麗表示，接到很多民眾包怨，計畫不夠周詳。議員楊石城說，除濕機補助已造成民怨及不公，市長林右昌要提檢討報告。

但也有議員替市府緩頰，議員蘇仁和表示，補助無法餵到每人都飽，不是地方的預算，除濕機全國獨有，是很好的政策，補助到此為止就好，如要恢復，要擔心防範有人收購舊機，不合理的情況都跑出來。

議員張秉鈞說，這是德政，很多人肯定，申請方式可以E化，不用排隊可以加快速度。補助金額要調整，比例原則有差，但冰箱、冷氣3千，除濕機可到8千，每戶應有限制。

多名議員今天上午在議會定期會批評「除濕機之亂」，要求檢討改進。記者游明煌／攝影
多名議員今天上午在議會定期會批評「除濕機之亂」，要求檢討改進。記者游明煌／攝影
分享
多名議員今天上午在議會定期會批評「除濕機之亂」，要求檢討改進。記者游明煌／攝影
多名議員今天上午在議會定期會批評「除濕機之亂」，要求檢討改進。記者游明煌／攝影
分享

❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

蔡英文送給基隆的第二個大禮 軍港遷建主建物今天開工

2019-05-07 09:27

花蓮黑熊稻田跟大家打招呼 成打卡新景點

2019-05-07 09:05

文資審議通過 「廢墟」阿根納造船廠將再造

2019-05-07 00:07

潮境保育區慶生 11日淨灘放流魚苗

2019-05-06 23:42

林姿妙議會報告 被批讀冊免錢跳票

2019-05-06 23:29

台東廚餘照收 請勿混雜垃圾

2019-05-06 23:04

等了20年 寶桑國中學生活動中心動土

2019-05-06 22:52

馬拉松跑上舊蘇花公路、濱海公路 呂國華：國際美麗賽道

2019-05-06 22:25

影／廢墟也很美 阿根納的故事要從1919年說起

2019-05-06 20:59

影／通過文資審議 基隆「阿根納」造船廠要回來了

2019-05-06 20:59

影／完登42座百岳 宜蘭前縣長呂國華跑完世界六大馬拉松

2019-05-06 18:07

花蓮再傳鯨豚擱淺 弗氏海豚命喪海灘

2019-05-06 16:46

春遊宜蘭四重好康 不比暖冬補助差

2019-05-06 09:08

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

私有地種8支電線桿妨礙出入 竹市今強制拆除

2019-05-06 17:57

顏清標辦孫子滿月酒 滿滿黑鮪魚海膽超澎湃

2019-05-07 11:02

新竹這路段78天超速罰8千多件 議員批根本惹民怨

2019-05-07 10:41

影／通過文資審議 基隆「阿根納」造船廠要回來了

2019-05-06 20:59

又來「送肉粽」了！彰化一周內1送煞2送肉粽

2019-05-07 11:52

影／推薦帶得走的高雄記憶 高雄十大伴手禮曝光

2019-05-06 18:02

為恭紀念醫院雙胞胎姊妹護理師 學有專精會感恩

2019-05-06 16:54

打臉蔡英文搶功雙北共飲翡翠水？侯友宜：非單一功勞

2019-05-06 15:49

你看了嗎？苗栗縣議會網路直播 線上觀看僅6、7人

2019-05-06 18:36

他認養里內所有路燈12年 連3任都是同額參選里長

2019-05-06 18:33

陶藝家眼中的韓國瑜 除了禿頭還會有什麼特徵？

2019-05-07 09:01

影／這幾天結婚登記 彰化縣送好孕包小金鏟

2019-05-06 15:44

夜半倒塌聲 原來是屏市百年老榕樹倒了

2019-05-07 09:57

花蓮黑熊稻田跟大家打招呼 成打卡新景點

2019-05-07 09:05

台南鄉親注意！服務業與住宅設備汰舊換新補助10日截止

2019-05-06 18:41

批韓國瑜把春吶變造勢場 議員：說好的50億商機呢？

2019-05-06 14:18

影／廢墟也很美 阿根納的故事要從1919年說起

2019-05-06 20:59

馬拉松跑上舊蘇花公路、濱海公路 呂國華：國際美麗賽道

2019-05-06 22:25

打開板橋的水溝蓋 竟是滿滿淤泥

2019-05-06 20:03

蔡英文送給基隆的第二個大禮 軍港遷建主建物今天開工

2019-05-07 09:27

台東縣表揚20位模範母親 最年長母親高齡91歲林陳秀美

2019-05-06 20:35

議員批「除濕機之亂」 基隆第二波3個月後改採定額補助

2019-05-07 12:37

文資審議通過 「廢墟」阿根納造船廠將再造

2019-05-07 00:07

桃園回收廠空地堆放物凌晨火警 火光頻爆炸驚

2019-05-07 07:49

高雄新魅力 港邊新景點「海音中心」超美

2019-05-07 10:49

台南南山公墓疑出現史前遺址 文史團體要求暫緩開發

2019-05-06 18:01

竹市青草湖水域開玩 增設天鵝船遊湖

2019-05-06 14:32

千里迢迢來嘗阿嬤煮的咖啡 她賣的是人生價值

2019-05-07 08:10

綠議員淚控韓粉恐嚇「接小孩」 韓：感同身受、我也被恐嚇

2019-05-06 14:21

北市敬老卡擴大使用 月底可望初步定案

2019-05-06 23:57

鄭寶清爭得3千億經費？ 桃園議員查帳

2019-05-07 00:49

影／地價稅漲價民眾無力負擔 竹縣議員要府提出救濟管道

2019-05-06 17:00

她視精神病友如親 獲南丁格爾獎竟要把獎金全給病人

2019-05-07 13:12

八年級「客家妹」任勞任怨 獲桃市最年輕模範公務員

2019-05-07 11:34

國道客運搬到經國轉運站 不少桃園乘客不知道

2019-05-07 00:22

桃園表揚15名模範公務員 鄭文燦發5萬元、給5天公假

2019-05-07 11:05

影／月薪4、5萬印染難找人 勞部長允諾：協助解決

2019-05-06 16:49

影／完登42座百岳 宜蘭前縣長呂國華跑完世界六大馬拉松

2019-05-06 18:07

遊客負評不斷 影響梧棲漁市人潮

2019-05-06 23:15

新手免驚！潮州鎮有機車路考練習線 上駕訓班可領1千元

2019-05-07 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top