議員批「除濕機之亂」 基隆第二波3個月後改採定額補助

2019-05-07 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



多名議員今天上午在議會定期會批評「除濕機之亂」，要求檢討改進。記者游明煌／攝影 分享 facebook

基隆市政府節能家電補助特別在冷氣、冰箱項目，另外加入除濕機補助，但申請人數爆量，第三天除濕機部分就額滿，220萬元經費用光喊停，引發民眾抱怨申請不到。多名議員今天上午在議會定期會批評「除濕機之亂」，要求檢討改進。市府工務處長張元良表示，會記取教訓，檢討改善，第二波約3、4個月後會進行，屆時除濕機會採定額補助，且限制申請台數，並考慮是否改由業者代為申請，免去民眾排隊的麻煩。

張元良說，補助是中央的經費，這次除濕機太熱門，將會修改計畫，把住商部門節能設備汰換1千萬元移到支援除濕機申請，不會動到冷氣、冰箱的924萬元預算。第二波約3、4個月後會進行，屆時除濕機會採定額補助，且限制申請台數，並考慮是否改由業者代為申請，免去民眾的排隊的麻煩。

議員呂美玲表示，除濕機每台最高可補助到8千元，額度太高量又不夠，如此220萬元的額度，大家都申請8千元的話，只有最多200多個人可申請到，應該是把補助金額減少一點，量才能放大，讓大家都申請得到，否則造成亂象，政策內容要多檢討。

議員秦鉦說，後面的人申請不到，美意大打折扣，要向中央爭取更多的額度，除濕機是否排擠到四機也要注意。議員莊榮欽，基隆潮濕由來已久，為何今年才來補助，是否因明年大選要來，錢要花在刀口上，要用在弱勢，造成很多民怨，議員都接到陳情。

議員連恩典表示，流程不夠簡化便民，造成這次民怨。議員楊秀玉質疑是不是有鬼？不然為何一下子就沒有了。議員張耿輝認為，節能補助是要用在節約用電，有補助大家一窩蜂去買新的，反而用電量更高，對沒有排到隊的人不公平。議員張芳麗表示，接到很多民眾包怨，計畫不夠周詳。議員楊石城說，除濕機補助已造成民怨及不公，市長林右昌要提檢討報告。

但也有議員替市府緩頰，議員蘇仁和表示，補助無法餵到每人都飽，不是地方的預算，除濕機全國獨有，是很好的政策，補助到此為止就好，如要恢復，要擔心防範有人收購舊機，不合理的情況都跑出來。