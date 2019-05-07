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蔡英文送給基隆的第二個大禮 軍港遷建主建物今天開工

2019-05-07 09:27聯合報 記者吳淑君╱即時報導

談了20多年的基隆港軍港西遷，去年4月3日在西八碼頭動土，總統蔡英文親自主持，這被視為是繼前年她送給基隆的81基隆輕軌大禮後，送給基隆的第二個大禮。今天下午1點50分，蔡總統要再來參加開工立樁儀式，這次是主體營舍要動工了，預計在3年半建置完成，基隆軍港遷移走向新里程碑。

基隆市長林右昌說，基隆港是海軍在北部的重要基地，對地方發展及海軍發展唇齒與共，基隆軍港遷移是蔡總統任內大力促成，新的海軍營區在基隆港西岸，由港公司代為興建，去年先期工程已動工。

新海軍營舍今天動土，預計3年半建置完成，屆時現在所在的威海營區，不管是碼頭還是艦隊部，將整個從東岸遷到西岸。

一直在緊盯進度的立委蔡適應說，軍港遷建第一標主體營舍工程，要在西11碼頭興建辦公大樓，生活大樓，大門，衛哨，會客室等共7棟建築物，供軍方使用，占地1.08公頃，費用6.8億元，工期790日暦天。

去年先期工程動工，沒邀也曾為此事努力過的前總統馬英九，行政院前院長江宜樺等人參加，引發口水戰，當晚林右昌在臉書回應指出，軍港遷移這件事，很多政治人物都曾經關心過、主張過、甚至宣示過，但就像捷運到基隆一樣，基隆軍港遷移前前後後講了20多年都無法完成，已經久遠到基隆人根本不敢期待。

他上任之後，就把這件事當成他的歷史使命，要想辦法來解決它。最後，終於在蔡總統上任半年後，在105年11月21日由前行政院長林全正式核定相關計畫與經費(20.89億元)，拍板定案。有人炒作為何軍港遷移動土沒邀請馬前總統，說實在大可不必，軍港能夠真的遷移，正式動土，只有口惠是不可能做到的。

去年總統蔡英文主持軍港遷移動土典禮，好心情寫在臉上，今天下午她要再來參加開工立樁...
去年總統蔡英文主持軍港遷移動土典禮，好心情寫在臉上，今天下午她要再來參加開工立樁儀式。圖／本報系資料照
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基隆港軍港西遷第1標主體營舍工程已完成招標，今天下午舉行開工立樁儀式。 記者吳淑...
基隆港軍港西遷第1標主體營舍工程已完成招標，今天下午舉行開工立樁儀式。 記者吳淑君／攝影
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基隆港海軍碼頭
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