花蓮黑熊稻田跟大家打招呼 成打卡新景點

2019-05-07 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



可愛黑熊稻田彩繪日前尚未成形，不過可清楚看到黑熊在打招呼。圖／黑熊保育協會提供 分享 facebook

花蓮小黑熊日前野放，為了歡迎黑熊妹仔回來，台灣黑熊保育協會與青農「小劍劍」謝銘鍵合作，種植的黑熊彩繪稻田讓稻米「變黑了」，躺在稻田間黑熊圖案愈來愈明顯，也吸引不少觀光客前往拍照打卡都絡繹不絕，黑熊彩繪稻田旁有玉里虹橋，民眾可在橋上俯看可愛黑熊拍照。

花蓮玉里鎮是台灣黑熊的故鄉，今年鄉公所邀請台灣黑熊保育協會、農夫網紅小劍劍，合力打造彩繪稻田，農夫網紅小劍劍說，這次使用花蓮23、24、25號品系稻種及台梗四號，來施作黑稻熊彩繪稻田。今年第一期稻作台灣四處傳出稻熱病疫情，小劍劍也不敢掉以輕心，天天都會來除草，也會持續看田裡的黑熊是否有好好長大。

黑熊胸前不但有「正字標記」V字型，還高舉雙手跟大家打招呼，頭上還有小豆苗，模樣十分可愛，已吸引許多民眾慕名而來到現場拍照。

許姓鎮民說，儘管南安小黑熊不能隨意拍照，不過這隻稻田版黑熊靜靜躺在玉里虹橋下的這片稻田裡，從橋上往下看真的很壯觀，留下深刻印象。

彩繪稻田旁就是中央山脈，也是台灣黑熊的家，黑熊彩繪稻田也提醒大家對環境要更友善。黑熊保育協會不只關心黑熊保育議題，更擴展對「土地」與「人」的關懷等議題， 從這片無毒農業的栽培開始，且採用有機栽培與結合垂直整合行銷方式，希望作為有機稻田的示範區。