馬拉松跑上舊蘇花公路濱海公路 呂國華：國際美麗賽道

2019-05-06 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭前縣長呂國華甫拿下世界「六大馬」，他今天表示，宜蘭環境好又緊鄰消費能力強的雙北，很適合推運動產業，他跑過98場全馬，點名將來蘇花改通車後，舊蘇花公路的壯麗山水，將是一條很有吸引力的賽道，另外烏石港以北到宜蘭縣界的濱海公路，這條賽道也不會輸給知名的萬金石馬拉松賽道。

呂國華這兩天將登記參加立委黨內初選，他日前才剛跑完英國倫敦馬拉松，完全世界六大馬拉松的壯舉，榮獲紀念獎牌。他用腳認識宜蘭、台灣與全世界，認為宜蘭有足夠條件推動運動產業。

呂國華開記者會，細數縣長任內舉辦大型運動競賽，例如國道馬拉松、梅花湖鐵人三項(已是全國最大的三鐵賽事)、頭城迎向龜山島~海上長泳等。

他說，這幾項比賽不僅吸引很多喜歡運動的遊客到宜蘭，也把梅花湖在幾乎變成廢墟的情況下，不僅恢復昔日風采，也變成宜蘭重要旅遊、民宿重地；頭城烏石港也成為重要的賞鯨、衝浪地點，民眾賞鯨不一定到花蓮、衝浪不一定到墾丁，所以大型運動競賽不僅是吸引喜好運動的遊客，更是地方景點、特色的行銷手段。

以馬拉松來看，宜蘭環境好，全台消費最高的雙北位於宜蘭隔壁，世界有名的馬拉松都是把風景據點串連成賽道，宜蘭未來舉辦除了一般賽事外，應有像萬金石一樣的具有國際指標賽事以行銷宜蘭，例如蘇花改通車後，舊蘇花公路將是一條很有吸引力的賽道，烏石港以北到宜蘭縣界的濱海公路，這條賽道也不會輸給萬金石馬拉松賽道。

其次，山林資源也是一項重要資產，他攀登過42座百岳和642趟的聖母山莊，深深感受到台灣、宜蘭的高山之美，如能像玉山一樣好好規劃，提供山友一個安全的登山路線和環境，相信可以吸引很多國內外山友到台灣、到宜蘭登山旅遊。