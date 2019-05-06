影／通過文資審議 基隆「阿根納」造船廠要回來了

2019-05-06 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



承載許多基隆人記憶和情感的阿根納造船廠，兩年前業者無預警開拆，市府緊急喊停，雖沒再惡化，但也不見活化。業者再次送案要再造，日前通過文資審議，主體遺構不拆了，業者利用基地高低差，做民宿，餐廳，景觀平台，書店等，古今融和，令人期待。

文化局長陳靜萍指出，阿根納再造計畫，上周已通過文資審議會審議，拖這麼久是因為這個地方過去有非常多的歷史，文資委員希望未來業者在開發時，能尊重過去歷史，並和過去歷史結合，甚至呈現過去風貌，成為再現和平鳥風華的基地。

業者現在不拆了，造船廠遺構幾乎都保存下來，有開放空間，人行通道，順應在地紋理，設置戶外大階梯，地景廣場，親海廊道，複合式書店，也可能做小型民宿和商店，共創空間，街邊小店，最特別的是水族館，以前阿根納樑上面有五分車軌道，現在還看得出來，有機會重現五分車軌道的樣子。

阿根納造船廠前方就是八尺門水道，有沒有可能搭船進到基地？陳靜萍說，水上計程車還在評估中，如果能在這裡設一站，走水路過來，會很特別。