影／廢墟也很美 阿根納的故事要從1919年說起

2019-05-06 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市和平島地區的地標阿根納造船廠，從1987年至今，造船廠就處於閒置荒廢，連屋頂也不見了，許多人只覺得很有廢墟美，對於阿根納身世，一知半解。業者在文資委員要求下，把在這塊地發生的歷史重新爬梳，這才弄清楚，原來他的故事，要從1919年說起。

阿根納的歷史資料很少，業者花了很多時間訪查調查，阿根納的歷史紀錄從日治時期開始，1919這裡是黃東茂經營的貯炭場，黃把他經營的深澳坑復振炭礦，裝運到八尺門貯炭場，當時沒有任何建築物存在。

1937年，日本礦業株式會成立台灣礦業株式會社，此時期為礦砂裝船場，從金瓜石開採的金礦，銅礦，在採出後被裝袋，再利用架空索道送到水南洞車站，再藉由金瓜石鐵道送到八尺門車站，由礦砂裝船場海運送到牛稠港，轉往日本。八尺門礦砂裝船廠成為台灣與日本的重要中繼點。

1945年台灣光復後，台灣金屬礦業股份有限公司接手營運到1962年，金瓜石鐵道全線廢止。1965年，電影聖保羅砲艇來阿根納八尺門拍攝，並紀錄到當年的阿根納建築狀態。

1966年到1987年間，是阿根納造船廠時期。公司負責人薛國航憑著自身工程師背景，將原有礦砂裝船廠，改為遊艇，帆船造船廠，主要是和美國遊艇公司合作，代工豪華私人遊艇。薛國航本身熱愛帆船運動，30多年前引進帆船運動，是台灣帆船運動的重要推手。