完登42座百岳 宜蘭前縣長呂國華跑完世界六大馬拉松

2019-05-06 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭前縣長呂國華卸下公職後，熱衷跑馬拉松與登山運動，練就一身黝黑與結實肌肉，他從國內跑到國外，屢創佳績。最近跑完英國倫敦的馬拉松賽後，終於一舉拿下世界六大馬的紀錄，不但是宜蘭第一人，全台政治人物更無人能及。

世界馬拉松大滿貫（World Marathon Majors）是全球的頂級馬拉松巡迴賽，自2006年設立，六大城市馬拉松大賽共包含美國波士頓、芝加哥、紐約馬拉松，德國柏林馬拉松，日本東京馬拉松，英國倫敦馬拉松，全台僅40餘人完成世界「六大馬」壯舉。

呂國華一周前剛跑完倫敦馬拉松大賽，在倫敦馬的最後一里路時，他高舉著飄揚的國旗奔向終點，很開心終於完成六大馬的最後一塊拼圖。宜蘭縣目前尚無人完成六大馬，全台政治人物中，也只有呂國華創下六大馬拉松的紀錄。

他今天表示，前進六大馬是自己訂下的運動目標，主要是了解各國如何透過運動賽事去行銷，他對於城市馬拉松的最大感想是，很多國家會把重要景點串連成一條馬拉松賽道，吸引全世界數萬人報名前來跑步，帶動城市經濟繁榮，商機無限。

呂國華跑步已有20幾年時間，以前公職時只能跑10公里左右，卸任後開始投入馬拉松，至今已完成全馬98場，其中包括世界六大馬，台灣只剩下基隆、馬祖和澎湖還沒跑過，另也登山完成百岳中的42座。