親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「大陸憑什麼綁架我？」郭台銘：現在身上什麼顏色都有

教育政見疑跳票 林姿妙：營養午餐優先

2019-05-06 17:22中央社 宜蘭縣6日電

宜蘭縣長林姿妙在競選時推「讀冊免錢、呷飯免錢」政見，上任後目前只編列營養午餐預算。有縣議員今天追問是否也要兌現讀冊免錢政見。林姿妙說，「現在營養午餐優先」。

林姿妙在去年底競選縣長時，以「讀冊免錢、呷飯免錢」當成競選主軸，獲得多數民意支持，順利入主縣府。日前，縣府在辦理追加減預算時，編列新台幣1.2億元，近日可望獲縣議會審查通過，全縣中小學免費營養午餐的政策屆時可望在108學年度準時上路。

宜蘭縣議會今天召開大會，林姿妙率領縣府教育處等官員進行教育政策專案報告時，民進黨籍縣議員陳文昌質問林姿妙，縣府既然已編列免費營養午餐預算，日後還會不會兌現「讀冊免錢」政見。

教育處表示，全縣國中小學營養午餐費與相關費用，每年總支出需要約4億元，扣除即將兌現的免費營養午餐及由中央負擔的相關雜費與補助等，若要實現「讀冊免錢」，粗估還需再額外編列約3000萬元預算。

陳文昌質疑，「讀冊免錢、呷飯免錢」既然是林姿妙選前政見，林姿妙就應該都要落實，莫把政見當兒戲，信口開河隨便說。

至於在「讀冊免錢」政見方面是否跳票。林姿妙受訪時解釋，當初選舉時她都只是說「學生讀冊（讀書時）營養午餐免費」、「現在營養午餐優先，我們先求有再求好」。

林姿妙營養午餐
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

花蓮再傳鯨豚擱淺 弗氏海豚命喪海灘

2019-05-06 16:46

春遊宜蘭四重好康 不比暖冬補助差

2019-05-06 09:08

民間也加碼優惠 宜蘭春遊不輸暖冬補助

2019-05-06 00:26

潮境復育千魚悠游 陳其邁讚

2019-05-06 00:03

勝安公園將消失 民憂無處運動

2019-05-05 23:44

羅東表揚23模範母親 八色鳥阿嬤在列

2019-05-05 23:41

寵愛媽咪 宜花飯店紛送好康

2019-05-05 23:36

懸郵輪 基隆限定奇景

2019-05-05 23:36

比「懸日」更有趣 基隆限定「懸郵輪」不靠老天賞臉

2019-05-05 23:02

影／潮境保育區3歲 陳其邁：祕密花園潛水點不比墾丁差

2019-05-05 21:05

影／保育成效佳 花蓮溪口18隻黑面琵鷺排隊覓食

2019-05-05 18:39

「感冒也能看中醫」 12位醫師義診推廣中醫好處

2019-05-05 17:05

羅東鎮表揚23位模範母親 「八色鳥阿嬤」名列其中

2019-05-05 16:44

年邁鯨豚死在新城沙灘 全身腐爛只剩一具白骨

2019-05-05 16:33

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

影／閒置高中用地變更住宅區 頭份竹南發展再添利多

2019-05-05 20:36

高嘉瑜到台南直播美食 意外讓新一代女神曝光

2019-05-06 02:04

影／惡劣！新埔內坑溪竟成泡泡山 恐長達一公里

2019-05-06 12:56

春吶小吃攤生意慘？ 備貨兩千條香腸瀑布只賣出四條

2019-05-06 13:57

豐原中正陸橋評估是否拆除 5月10日至6月10日暫封閉

2019-05-06 11:35

月票加碼 北市研擬推出短程優惠票種

2019-05-06 00:20

比「懸日」更有趣 基隆限定「懸郵輪」不靠老天賞臉

2019-05-05 23:02

議員質疑高雄商圈景氣未好轉 韓國瑜：非一日之寒

2019-05-06 11:06

綠議員淚控被韓粉恐嚇 韓國瑜：感同身受 我也被威脅

2019-05-06 11:23

中正橋改建開工 柯文哲：明年春節閃電拆除重慶南高架

2019-05-06 11:40

沒在怕！與前妻拍公墓婚紗離婚 再婚拍七爺八爺婚紗

2019-05-06 12:31

鳥松濕地外來魚虎肆虐 高雄鳥會派20釣手「清理門戶」

2019-05-06 09:42

垃圾分類霧沙沙？ 張麗善分享懶人包三張圖看清楚

2019-05-06 13:22

影／春吶今晚最後壓軸 911炒熱氣氛

2019-05-05 20:01

春遊宜蘭四重好康 不比暖冬補助差

2019-05-06 09:08

雙北中正橋改建開工 預計4年後完工

2019-05-06 12:07

打臉蔡英文搶功雙北共飲翡翠水？侯友宜：非單一功勞

2019-05-06 15:49

新打卡景點！雲林也有電影「魔戒」哈比人的家

2019-05-06 08:18

太極門中壢道館感恩26周年 點亮心燈伍伍同心

2019-05-05 20:45

公發手札印大陸節日遭質疑 苗縣府：沒有特別用意

2019-05-05 20:00

影／潮境保育區3歲 陳其邁：祕密花園潛水點不比墾丁差

2019-05-05 21:05

竹縣捕蜂捉蛇經費僅能委外2個月 余筱菁批加重消防員負擔

2019-05-06 10:58

「復仇者聯盟4」票根不要丟 到這裡可抽無限手套

2019-05-06 07:31

影／爭取高鐵接駁車無解 大北門居民：次等市民？

2019-05-05 20:36

旗津春吶落幕 樂迷雨中狂歡

2019-05-05 23:19

批韓國瑜把春吶變造勢場 議員：說好的50億商機呢？

2019-05-06 14:18

影／生鮮水果裝櫃爭取大陸市場 今晚在高雄碼頭出發了

2019-05-05 20:00

不設自經區 桃園打造境內關外特區

2019-05-05 23:43

布袋發展遊憩港 招商等無人

2019-05-05 23:01

高市未婚聯誼登場 13對年輕男女配對成功

2019-05-05 20:40

柯、侯出席中正橋改建動土 拚4年後完工

2019-05-06 13:55

領回率超低 單車保管場淪oBike停車場

2019-05-05 23:26

台中3家托嬰中心無監視器 盧秀燕要求強制裝設

2019-05-06 12:40

北投機廠運作20年 地方嫌吵盼遷

2019-05-05 23:54

新竹市幼兒園招生 公幼5月31日起登記

2019-05-06 12:33

為恭紀念醫院雙胞胎姊妹護理師 學有專精會感恩

2019-05-06 16:54

葫蘆墩圳沒水 前後任官員交鋒

2019-05-05 23:17

南崁搭乘國道客運 今下午2點起得到經國轉運站

2019-05-06 10:53

手札標註大陸國慶日挨批 苗縣府：帽子扣太大

2019-05-06 13:39

點亮「天空之城」 新北十三層遺址中秋點燈

2019-05-06 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top