教育政見疑跳票 林姿妙：營養午餐優先

2019-05-06 17:22 中央社 宜蘭縣6日電



宜蘭縣長林姿妙在競選時推「讀冊免錢、呷飯免錢」政見，上任後目前只編列營養午餐預算。有縣議員今天追問是否也要兌現讀冊免錢政見。林姿妙說，「現在營養午餐優先」。

林姿妙在去年底競選縣長時，以「讀冊免錢、呷飯免錢」當成競選主軸，獲得多數民意支持，順利入主縣府。日前，縣府在辦理追加減預算時，編列新台幣1.2億元，近日可望獲縣議會審查通過，全縣中小學免費營養午餐的政策屆時可望在108學年度準時上路。

宜蘭縣議會今天召開大會，林姿妙率領縣府教育處等官員進行教育政策專案報告時，民進黨籍縣議員陳文昌質問林姿妙，縣府既然已編列免費營養午餐預算，日後還會不會兌現「讀冊免錢」政見。

教育處表示，全縣國中小學營養午餐費與相關費用，每年總支出需要約4億元，扣除即將兌現的免費營養午餐及由中央負擔的相關雜費與補助等，若要實現「讀冊免錢」，粗估還需再額外編列約3000萬元預算。

陳文昌質疑，「讀冊免錢、呷飯免錢」既然是林姿妙選前政見，林姿妙就應該都要落實，莫把政見當兒戲，信口開河隨便說。

至於在「讀冊免錢」政見方面是否跳票。林姿妙受訪時解釋，當初選舉時她都只是說「學生讀冊（讀書時）營養午餐免費」、「現在營養午餐優先，我們先求有再求好」。