春遊宜蘭四重好康 不比暖冬補助差

2019-05-06 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭觀光工廠、博物館家族與休閒農場等業者配合政府的春遊方案，連日來各自推出加碼優惠，吃喝玩樂的種類非常多，算算中央補助每房500元，縣府補助500元消費抵用券，年輕人民眾選擇入住經典小鎮民宿再補助500元，基本就有1500元，現在各行各業也自己推出的加碼優惠價值200元到2000元不等，好康四重送，春遊補助絲毫不輸給上次的暖冬補助。

「安永心食館」響應宜蘭縣政府春遊加碼專案，宣布即日起6月30日，憑縣府發送的500元消費券到安永心食館，可以享四次DIY活動體驗優惠(價值800元)。業者表示，安永心的DIY體驗多樣化，館內有米粥+米餅、PIZZADIY、烘焙餅乾等項目，適合不同年齡層親子玩樂，還有多樣高科技互動遊戲，適合全家人體驗，寓教於樂。

員山鄉優勝美地音樂民宿也決定配合春遊方案，加碼優惠住宿200元，勝洋水草休閒農場憑縣府發送的500元消費券，可以加碼消費到700元，還贈送明信片，可當場寄給親朋好友；觀光工廠配合贈送的禮物也很大方，虎牌米粉文化館贈送米粉，玉免鉛筆學校贈送鉛筆套組，蜡藝蜡筆城堡贈送環保蠟筆，橘之鄉蜜形象館贈送一瓶金棗茶，茵寶具博物館憑住宿憑證消費，贈寶貝菌多多一盒，羅董養生休閒驛站以住宿憑證至門市購買商品，贈送千層巧巧酥一盒。