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比「懸日」更有趣 基隆限定「懸郵輪」不靠老天賞臉

2019-05-05 23:02聯合報 記者吳淑君╱即時報導

最近許多人在追「懸日」，在基隆卻有比懸日更有趣的奇景「懸郵輪」，站在愛一路就看得到，基隆港務分公司表示，這個基隆限定，不用靠老天賞臉，也不用擔心錯過這次，要等3個月，4到9月郵輪旺季，每2、3天就有。

日前有人在臉書社群PO了一張在基隆港口拍攝的有趣美照，只見遠處的郵輪剛好正對著街道，與前景的汽機車搭配，就像大船闖入了陸地，正與汽機車等著紅綠燈，畫面衝突又有趣，吸引網友大讚，比懸日照片有趣多了。

反倒是看郵輪來來去去二十多年的基隆人，早就習以為常，很驚訝這樣也能紅，但仔細從這個角度看泊靠在東二的郵輪，還真的有像大船開進大馬路，很可愛。

懸日是指夕陽懸掛在兩側由高大建築物，或地景所形成狹道街（路）底的美麗景象，只要有郵輪泊靠在東二碼頭，從愛一路看過去，郵輪就剛好卡在建物和地景所形成的狹道街底，形成基隆限定「懸郵輪」。

基隆港務分公司表示，4到9月是郵輪旺季，航商泊靠的首選是東二碼頭，盛世公主到7月在基隆港母港作業，她每4到6天有一航程，返航時固定泊靠在東二碼頭，平時也有麗星郵輪，或是其他郵輪靠泊東二碼頭，想看「懸郵輪」，2、3天就有，不用擔心像懸日，錯過這次，要再等三個月。

別縣市在追「懸日」，基隆限定「懸郵輪」，更有趣。記者吳淑君／攝影
別縣市在追「懸日」，基隆限定「懸郵輪」，更有趣。記者吳淑君／攝影
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郵輪基隆港懸日

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