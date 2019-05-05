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寵愛媽咪 宜花飯店紛送好康

2019-05-05 23:36聯合報 記者王燕華戴永華／連線報導

母親節將屆，宜蘭與花蓮各大飯店紛紛推出特色餐飲、住房優惠，預訂蛋糕享優惠，讓子女們好好慰勞媽媽，一展孝心。

花蓮美侖飯店迎接母親節，推出紅粉野莓鏡面蛋糕，7日前預購有8折優惠。圖／美侖飯店...
花蓮美侖飯店迎接母親節，推出紅粉野莓鏡面蛋糕，7日前預購有8折優惠。圖／美侖飯店提供
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美侖大飯店綠苑西餐廳自助晚餐兩人同行1099元、松園涮涮鍋烏骨雞干貝鮮蝦兩鍋999元、鄉園中餐廳有小合菜優惠專案；11、12日帶母親享用晚餐贈送雪藏野莓冰霜大福，另也開放預購紅粉野莓鏡面6吋蛋糕每個520元，７日前預購享8折。

花蓮理想大地渡假飯店推出兩款好吃又養生的母親節蛋糕。 圖／理想大地提供
花蓮理想大地渡假飯店推出兩款好吃又養生的母親節蛋糕。 圖／理想大地提供
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瑞穗春天國際觀光酒店推一泊二食專案，入住莊園精緻客房、莊園溫馨家庭房及格蘭雅致別墅3房型專案價1萬1999元起，加贈三溫暖裸湯及90分鐘精華護療。理想大地渡假飯店6日起至12日母親節優惠，預定里拉餐廳自助晚餐，媽媽享7折優惠。

翰品酒店花蓮翔雲西餐廳11、12日自助餐增加海鮮類、握壽司等菜色，特製兩款母親節蛋糕；母親節當天午晚餐已滿，可訂11、12日中式宴席，送花藝果凍蛋糕。

今年開幕的瑞穗春天酒店，3個房型有母親節專案，入住贈送精華護療。圖／瑞穗春天酒店...
今年開幕的瑞穗春天酒店，3個房型有母親節專案，入住贈送精華護療。圖／瑞穗春天酒店提供
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礁溪長榮鳳凰酒店本月底前推出一泊二食愛媽咪住房專案，雙人9800元起，每房贈送3千多元香氛乾燥花禮；另有北海道奶油水果蜂蜜蛋糕700元，寵愛媽咪桌宴每桌3000元起，加送8吋鮮奶油蛋糕、慢活SPA券、精美合影等。

礁溪寒沐酒店極致專寵媽咪，結合宜蘭在地食材推出中式套餐1380元及桌菜1萬3800元，母親節住房優惠雙人8200元起，加贈雙人自助早餐、下午茶及母親節花束，限量贈送Kanebo DEWS潤活提拉5瓶組，贈完為止。

宜蘭力麗威斯汀慈愛母親節蛋糕限時開賣每個850元，舞日本料理食材以原味入菜，清爽又華麗的會席料理，融入日本宮崎縣澤蟹、蒲燒秋刀魚與手工甜點，美食饗宴1480元起。

母親節甜點SPA

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