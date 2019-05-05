親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

對韓翻白眼成女神 黃捷妹妹也被讚「短髮空靈」

影／潮境保育區3歲 陳其邁：祕密花園潛水點不比墾丁差

2019-05-05 21:05聯合報 記者吳淑君╱即時報導

望海巷潮境海灣資源保育區，5月12日就滿3歲，基隆市長林右昌找同樣熱愛海洋及潛水的行政院副院長陳其邁下海共潛，見證潮境３年間的美麗蛻變。陳其邁上岸後說，保育成果比他想像的還好，祕密花園等潛點不比墾丁差，大台北地區的民眾可以就近來這裡潛水。

潮境海洋保育區雖然最年輕也最迷你，保育成果卻是北北基最棒，生日前夕，市長林右昌邀陳其邁一起潛水，鑑定保育成果，兩人在多位潛水志工引領下潛入海中，一個小時之後上岸。

陳其邁比出大拇指說，復育成果比他想中的還要好，這幾年潮境復育相當不錯，有很多軟珊瑚、熱帶魚，還有河豚等，美麗繽豔，他肯定林市長對海洋保育相當關心，當林市長一提出邀潛就馬上答應。

他指出，台灣是海洋國家，有很多美麗海岸線適合岸潛，潮境水下的祕密花園，不會比墾丁差，是大台北地區民眾距離最近、最好的潛點，約 40分鐘就能到達下海潛水。

林右昌說，他下潛到約21米的深度，沿途軟珊瑚非常多，他看到上千隻魚群經過，這裡有很多的潛點，需繼續耕耘復育。行政院支持基隆建設，之後會有一億多經費，包括休憩步道、潛水平台整建，進行望海巷地區串聯工程，未來供遊客或喜愛水上運動者更好的休閒環境。

基隆市長林右昌找同樣熱愛海洋及潛水的行政院副院長陳其邁，下海共潛，見證潮境３年間...
基隆市長林右昌找同樣熱愛海洋及潛水的行政院副院長陳其邁，下海共潛，見證潮境３年間的美麗蛻變。記者吳淑君／攝影
分享
基隆市長林右昌找同樣熱愛海洋及潛水的行政院副院長陳其邁，下海共潛，見證潮境３年間...
基隆市長林右昌找同樣熱愛海洋及潛水的行政院副院長陳其邁，下海共潛，見證潮境３年間的美麗蛻變。記者吳淑君／攝影
分享
基隆市長林右昌找同樣熱愛海洋及潛水的行政院副院長陳其邁，下海共潛，見證潮境３年間...
基隆市長林右昌找同樣熱愛海洋及潛水的行政院副院長陳其邁，下海共潛，見證潮境３年間的美麗蛻變。記者吳淑君／攝影
分享

陳其邁林右昌行政院

相關新聞

影／保育成效佳 花蓮溪口18隻黑面琵鷺排隊覓食

2019-05-05 18:39

「感冒也能看中醫」 12位醫師義診推廣中醫好處

2019-05-05 17:05

羅東鎮表揚23位模範母親 「八色鳥阿嬤」名列其中

2019-05-05 16:44

年邁鯨豚死在新城沙灘 全身腐爛只剩一具白骨

2019-05-05 16:33

影／中勒索病毒？ 基隆市政府官網掛了緊急搶修中

2019-05-05 11:19

創作玉里壁畫 妹繼承兄遺志修復畫作

2019-05-05 00:07

汽機車夜間未開大燈 宜蘭加強取締

2019-05-04 23:57

山海鐵馬道 「光頭樹」惹議

2019-05-04 23:51

廚餘量增 台東堆肥廠區擋土牆倒塌

2019-05-04 23:50

「不能讓孩子沒媽媽」 非親非故養15年

2019-05-04 23:39

花蓮未辦繼承不動產 高達41億 列管15年標售

2019-05-04 23:13

媽媽辛苦了！花蓮家扶邀扶助家庭提前歡度母親節

2019-05-04 22:18

影／ 基隆廟口女慘摔水溝真相離奇 水溝蓋沒被偷改追機車

2019-05-04 21:46

影／人進來貨出去發大財 馬英九讚台東早就做到了

2019-05-04 21:34

「馨生家庭」媽媽齊聚 犯保花蓮分會提前慶祝母親節

2019-05-04 21:28

文化局首辦「曬書好事集」 3歲娃當攤主開心叫賣玩具

2019-05-04 18:21

小學降級念 如今拚台灣國手 新住民之子跪地謝母恩

2019-05-04 16:35

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

潘恒旭po照春吶high起來 實際調亮嚇死人

2019-05-04 23:10

豐原葫蘆墩圳親水河岸梅雨季竟快沒水 原來設計錯誤

2019-05-05 10:01

捕獲2尾野生大鮸魚拍賣近3萬 東石漁民：如中樂透

2019-05-05 17:12

中秋節點亮十三層遺址 里長：等了30年終露曙光

2019-05-05 12:33

敲碗成真！ 竹市直達桃園機場 年底通車

2019-05-05 11:12

影／中勒索病毒？ 基隆市政府官網掛了緊急搶修中

2019-05-05 11:19

影／閒置高中用地變更住宅區 頭份竹南發展再添利多

2019-05-05 20:36

疑地下室通風不良 板橋火鍋店員、顧客9人送醫

2019-05-05 00:02

屏東黑鮪魚觀光季開鑼 大馬歌手黃明志嗨翻鮪魚村

2019-05-04 23:06

影／春吶今晚最後壓軸 911炒熱氣氛

2019-05-05 20:01

22歲髮型設計師黃彗瓴 感謝「恩師」鼓勵她勇敢創新

2019-05-05 07:05

大安健行活動2000人參加 三代同堂一起來

2019-05-05 11:19

影／椅子阿婆想圓夢 愛心接力打造安全乾淨的住處

2019-05-05 14:23

徐耀昌大陸城市交流 湖北支持苗栗農產產銷需求

2019-05-05 09:48

北市老人健保補助 最快9月放寬門檻

2019-05-04 23:51

周美青到南投 和原民童合唱快樂天堂

2019-05-04 23:44

八德大湳森林公園明後兩天封園施工 5月8日重新開放

2019-05-05 09:40

台中「禁摩」？ 市府：只汰換舊二行程 別再被網騙

2019-05-05 13:59

春吶首度旗津開唱 周末夜嗨翻天

2019-05-04 22:58

柯侯會後／贊成建淡北道路？議員批柯改口

2019-05-04 23:28

影／爭取高鐵接駁車無解 大北門居民：次等市民？

2019-05-05 20:36

高市未婚聯誼登場 13對年輕男女配對成功

2019-05-05 20:40

影／生鮮水果裝櫃爭取大陸市場 今晚在高雄碼頭出發了

2019-05-05 20:00

高雄春吶最後一天 騎警隊登場

2019-05-05 17:49

影／潮境保育區3歲 陳其邁：祕密花園潛水點不比墾丁差

2019-05-05 21:05

「希望快快把環狀線建好」 三重小學生寫信給侯友宜

2019-05-05 17:13

紙紮王船士兵拿槍還有大砲 福海宮迎王祭晚間燒王船

2019-05-05 10:06

影／高雄觀光再出招 月老到愛河畔駐足

2019-05-05 12:10

台首位飛行員 李崗「尋找1920」還原史實

2019-05-04 23:21

公發手札印大陸節日遭質疑 苗縣府：沒有特別用意

2019-05-05 20:00

全球超夯無人機群飛秀 中美私下較勁拚第一

2019-05-05 13:05

護百歲樹 曹公國小校舍變弧型

2019-05-04 23:52

新店道路剛施工就破損？ 工務局：清潔不確實 已補繪

2019-05-05 14:49

彰警局「小小正義使者」體驗超夯 今年續辦時間公布了

2019-05-05 11:21

校園無人商店9月全部上線無望 柯文哲改口

2019-05-05 17:11

春吶首次移師高雄旗津 人氣略遜墾丁

2019-05-05 02:34

板橋蝴蝶公園光雕再進化 5月光雕有不一樣變化

2019-05-05 17:14

旗山糖廠改造 地方要求擴大參與

2019-05-04 23:47

不只宮原眼科！ 台中中區老屋變身文青手作坊

2019-05-05 17:19

南開文創系學生搞創意 手機也能生產豆花

2019-05-04 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top