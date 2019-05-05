影／潮境保育區3歲 陳其邁：祕密花園潛水點不比墾丁差

2019-05-05 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



望海巷潮境海灣資源保育區，5月12日就滿3歲，基隆市長林右昌找同樣熱愛海洋及潛水的行政院副院長陳其邁下海共潛，見證潮境３年間的美麗蛻變。陳其邁上岸後說，保育成果比他想像的還好，祕密花園等潛點不比墾丁差，大台北地區的民眾可以就近來這裡潛水。

潮境海洋保育區雖然最年輕也最迷你，保育成果卻是北北基最棒，生日前夕，市長林右昌邀陳其邁一起潛水，鑑定保育成果，兩人在多位潛水志工引領下潛入海中，一個小時之後上岸。

陳其邁比出大拇指說，復育成果比他想中的還要好，這幾年潮境復育相當不錯，有很多軟珊瑚、熱帶魚，還有河豚等，美麗繽豔，他肯定林市長對海洋保育相當關心，當林市長一提出邀潛就馬上答應。

他指出，台灣是海洋國家，有很多美麗海岸線適合岸潛，潮境水下的祕密花園，不會比墾丁差，是大台北地區民眾距離最近、最好的潛點，約 40分鐘就能到達下海潛水。