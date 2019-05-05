「感冒也能看中醫」 12位醫師義診推廣中醫好處

2019-05-05 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮中醫師公會今日舉辦「花東中醫博覽會」，有12位花蓮名中醫師義診，花蓮縣中醫師公會理事長李麥表示，一般民眾生病都會先想到要去看西醫，不過中醫也能治療許多急症，希望能藉由這場活動讓民眾對中醫改觀。現場還有來自波蘭的42歲中醫師李馬欽，他說很喜歡中醫的博大精深，病患也對有外國人當中醫師感到很新奇。

李麥說，一般人生病第一時間就跑去看西醫，只有調養身體才想到中醫，不過中醫也可以治療感冒等級急重症，這次集合公會醫師放下診間的工作，透過義診、講座及分享養身秘訣，推廣中醫生活化，不管是發燒、感冒、延緩老化都是可以到中醫看診，除了拉近與民眾的距離外，也能更認識中醫。

這次有12位來自各家中醫診所的知名中醫師為民眾看診，設有內科、婦科、兒科、傷科及針灸科，透過把脈為鄉親健康把關，看完即可現場拿藥，不少人活動前一小時就排隊等義診。有民眾說，因為一周前扭傷手腕，正好得知有義診訊息，於是利用假日時間，和家人一起參加義診，經過醫師現場針灸之後，疼痛感降低很多。許姓民眾則是因為喉嚨不舒服，認為看中醫比較沒有副作用，願意以中西醫合併治療為主。