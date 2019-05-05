羅東鎮表揚23位模範母親 「八色鳥阿嬤」名列其中

2019-05-05 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



羅東鎮公所表揚23位模範母親，為保育生態付出的「八色鳥阿嬤」楊邱仁森名列其中。記者戴永華/攝影 分享 facebook

宜蘭縣羅東鎮公所今天表揚23位羅東鎮選出來的模範母親，其中76歲國小退休老師邱文惠女士進一步唯薦榮獲縣政府表揚，至於82歲的楊邱仁森女士是「八色鳥阿嬤」，與另一半楊景星守護八色鳥，聞名於國內生態界。

表揚活動之前安排子女以單膝跪地奉茶，接著幫母親抓背按摩，鎮長吳秋齡除了祝每位獲獎母親，也感謝她們對家庭與社會的付出；縣長林姿妙也回娘家，上台致詞時說，母親像「桶箍」，把整個家裡的力量緊緊凝聚在一起。23個里各有一位模範母親榮獲表揚，分別是南昌里林寶猜，南豪里陳淑美，仁德里黃徐美雲，羅莊里陳美君，成功里吳許阿美，仁和里陳素珠，大新里楊邱仁森，開明里邱文惠，東安里林阿菊，新群里黃謝秋蘭，集祥里黃玉琴，樹林里陳寶連，賢文里林邱碧，公正里張絹，信義里陳素卿，仁愛里廖月卿，竹林里游諶秀寶，維揚里林美玉，西安里賴阿茶，漢民里徐阿純，國華里張麗玉，北成里徐游桂香，中山里陳沈春梅。

其中，邱文惠女士曾是公正國小老師，教學認真，與另一半在東光國中執教的蕭輝麟，共同為杏壇播種與灌溉，她在校是一位有愛心的老師，在家孝順長輩，父母親生病時，悉心照顧數十年如一日，其身教言教影響子女；退休後她勤學書法與畫畫，表現傑出，作品經常入選宜蘭美展，目前更是太極氣功十八式老師，活出生命的光輝。