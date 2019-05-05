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年邁鯨豚死在新城沙灘 全身腐爛只剩一具白骨

2019-05-05 16:33聯合報 記者戴永華╱即時報導

年邁鯨豚死在宜蘭新城沙灘，全身腐爛只剩白骨。圖/岸巡提供
年邁鯨豚死在宜蘭新城沙灘，全身腐爛只剩白骨。圖/岸巡提供
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宜蘭縣新城溪一帶沙灘今天發現一隻死亡鯨豚，全身嚴重腐爛，只剩白骨及頭部可供辨識是瓶鼻海豚，經專家研判這隻海豚年紀已大，死因還需進一步採樣調查。

海巡署第一岸巡隊今天上午接獲縣府農業處通報，位於新城溪出海口沙灘，發現鯨豚屍體，已嚴重腐爛，且難以辨認品種，經聯繫中華鯨豚協會初步判斷為年邁的瓶鼻海豚，該品種海豚多以東部、北部及澎湖水域活動為主。

這是今年在宜蘭海岸發現的第二例，第一岸巡隊後續將配合中華鯨豚協會及縣府農業處實施採樣化驗，調查死因，同時作為日後鯨豚保育研究模型參考。

年邁鯨豚死在宜蘭新城沙灘，全身腐爛只剩白骨。圖/岸巡提供
年邁鯨豚死在宜蘭新城沙灘，全身腐爛只剩白骨。圖/岸巡提供
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鯨豚海豚沙灘

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