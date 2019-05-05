花蓮勝安公園將消失 吉安鄉公所尋求配套

2019-05-05 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



勝安公園曾舉辦銀髮族槌球比賽，增進長者身心靈健康。圖／吉安鄉公所提供 分享 facebook

花蓮縣吉安鄉公所近30年來，打造社區綠地遊憩的公共空間「勝安運動公園」，讓許多居民能有場地休閒運動，但內政部於去年8月2日正式准予廢止徵收在案，公園將回歸給地主。吉安鄉長游淑貞表示，除儘速搬遷地上物歸還給地主外，也會為鄉親找出配套措施，像是公二公園、仁里運動公園、吉安鄉原住民部落廣場等，都可以讓居民使用。

吉安鄉公所表示，勝安公園是鄉民高頻率使用的運動休閒社區型公園，鄉公所陸續建置完善的社區多元整體規劃，除周邊有友善休閒步道外，還有籃球、網球、舞蹈班隊等運動休閒設施，草坪更曾舉辦銀髮族槌球比賽，讓社區長者有戶外空間運動。

游淑貞指出，勝安公園原本要做文小二校舍工程，於民國79年核准完成土地徵收，但面臨少子化趨勢，無法完成設置學校，因未依原徵收目的興闢校舍，經內政部核定准予廢止徵收，還地於民。公所也進行通盤檢討勝安村內公有土地及私有土地使用情形，除努力撥用公有土地外，也與土地所有權人商請閒置的私人土地，期望為地方提供休閒空間作為無償借用。

游淑貞說，配合縣政府執行北昌村，從輕工業區變更為住一住宅區政策，須提供約28％的比例作為公共設施用地使用及道路設施用地；住一住宅區歷經五任縣長於都市計劃的檢討中延宕已久，如今雛形已出來，也確定規劃將永吉橋北側約建置2公頃的運動公園，以及永吉橋南側作為停車場成為配套園區。