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影／中勒索病毒？ 基隆市政府官網掛了緊急搶修中

2019-05-05 11:19聯合報 記者吳淑君╱即時報導

「怎麼進不去？」有民眾抱怨，基隆市政府官網從昨晚一直到現在都進不去，網路設備是不是中了勒索病毒，整個掛點，市府研考處新處長黃駿逸證實，市府官網的確被攻擊中斷，已請廠商搶修中。

黃駿逸說，市府官網受到不明程式的入侵，請廠商緊急搶修中，原因還要再查，無法確定何時可修復，這種情形以前沒有過。

基隆市政府全球資訊網是市府對外公開資訊的管道，被入侵後病毒把對外聯結卡住，民眾無法進去，資安很重要，市府一直都在做防火線，但資訊病毒變化很快，現在先搶修，再把原因找出來。

基隆市政府官網疑似中了勒索病毒，官網掛了，市府搶修中。記者吳淑君／攝影
基隆市政府官網疑似中了勒索病毒，官網掛了，市府搶修中。記者吳淑君／攝影
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