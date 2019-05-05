影／中勒索病毒？ 基隆市政府官網掛了緊急搶修中

2019-05-05 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「怎麼進不去？」有民眾抱怨，基隆市政府官網從昨晚一直到現在都進不去，網路設備是不是中了勒索病毒，整個掛點，市府研考處新處長黃駿逸證實，市府官網的確被攻擊中斷，已請廠商搶修中。

黃駿逸說，市府官網受到不明程式的入侵，請廠商緊急搶修中，原因還要再查，無法確定何時可修復，這種情形以前沒有過。