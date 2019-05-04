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花蓮未辦繼承不動產 高達41億 列管15年標售

2019-05-04 23:13聯合報 記者王燕華╱花蓮報導

地政事務所專人到宅提供繼承登記諮詢服務。圖／花縣府地政處提供
地政事務所專人到宅提供繼承登記諮詢服務。圖／花縣府地政處提供
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花蓮縣府地政處統計，全縣未辦繼承被列冊管理的土地、建物，現值高達41億餘元，若繼承人未辦理，列管15年就會公開標售；地政處表示，相關資料都在地政事務所、鄉鎮市公所、地政處網站公告，請民眾留意。

地政處統計，截至上月底為止，全縣因未辦繼承列管土地有7815筆、逾807公頃，建物417棟，依108年公告現值計算，高達41億餘元。

依土地法規定，不動產所有權人死亡後，若繼承人超過1年未辦繼承登記，地政機關會在每年4月1日公告，繼承人若未在3個月內申辦，就予列管15年；若還是逾期，則會移請國有財產署公開標售，標售所得的款項在專戶儲存10年，若還是沒來領取，就歸國庫所有。

花蓮未辦繼承登記而列管的不動產逾41億，地政處提醒繼承人盡快辦理。 圖／聯合報系...
花蓮未辦繼承登記而列管的不動產逾41億，地政處提醒繼承人盡快辦理。 圖／聯合報系資料照片
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如果標售5次沒標出，也會登記為國有，繼承人只能向國有財產署依第5次標售底價，按其法定應承分分算，發給價金；土地被標出或登記為國有後，繼承人只能請領價金，不能再要回土地。

地政處長江東成分析，未辦登記的常見原因包括繼承人意見不同、產權複雜且價值低、不諳法令、稅務問題等，但為維護所有繼承人權益，可先由繼承人中的其中一人或數人先申辦，登記為全體繼承人共用，以免被列冊管理。

相關資料都會公告，歡迎上地政處或各地政事務所網站查閱。

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