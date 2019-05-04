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獨／5大嫁香港豪門台女星齊亮相 一張照洩夫家財力驚人

影／ 基隆廟口女慘摔水溝真相離奇 水溝蓋沒被偷改追機車

2019-05-04 21:46聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市林姓女子昨晚近12點經過廟口夜市愛三路一家服飾店前時，走在紅磚人行道上時，突然整個人跌進水溝內，完全沒有水溝蓋，左腳擦傷紅腫就醫，她無奈嘆說「人生第一次跌進水溝裡」，已就醫驗傷，擬向市府聲請國賠。基隆市政府今天已修復，水溝蓋重新蓋上。警方追查發現沒被偷，而是有機車移動時將水溝蓋「拔起」，離奇的是，水溝蓋掉落水溝底，形成大坑洞，正追查涉案機車。

30多歲林女的先生今天指出，昨天晚上他們要去廟口夜市吃消夜，把車停好後，妻子走在人行道時突然掉進水溝內，嚇了一大跳，左腳有擦傷，當時很暗，人行道竟然沒水溝蓋，太離譜，摔下之後就馬上打電話報案，請警方趕快來放警示錐，避免再有人再掉進陷阱，他們則趕快就醫。

他說，原本懷疑水溝蓋被偷，但後來發現水溝底部有鐵蓋，水溝蓋不知何故掉進溝內，是否有維護管理問題，因醫藥費不知找誰賠，將在下周到市府聲請國賠，討回公道。

案發後，警方到場用4個警示錐把坑洞圍起來，由於人來人往，路過民眾看到都覺得很危險。基隆市政府工務處副處長黃毅維獲報後，今天上午已立即派人把水溝蓋修好，目前現場已無坑洞，恢復正常。

律師林富貴表示，被害人應該自行蒐證前往派出所查詢有沒有其他人報案，並調取監視器，證明水溝蓋被盜已經有相當時間，政府忽視管理，才有可能向國家求償，反之水溝蓋剛被盜，政府無法及時設立警告標誌或更新水溝蓋，被害人才有可能獲得國家賠償

被害人將摔落水溝受傷事件貼在「基隆人大小事」、「基隆人」臉書社群，大批網友質疑水溝蓋被偷。但警方追查後，發現結果卻十分離奇。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所長郭雲龍說，經查，該水溝蓋掉落於原水溝內，訪查現場服飾店店員，稱昨晚8點多，有民眾將機車停放於該水溝蓋上，因中柱陷入水溝蓋內，於移動機車時疑似將該水溝蓋拔起，致蓋水溝蓋掉落水溝中，並未失竊。現場勘查監視器角度，未能涵蓋案發現場，目前已調閱案發現場來往車輛比對車號，再提供目擊證人指認後續追查。

警方追查發現沒被偷，而是有機車移動時將水溝蓋「拔起」，致蓋水溝蓋掉落水溝中，形成...
警方追查發現沒被偷，而是有機車移動時將水溝蓋「拔起」，致蓋水溝蓋掉落水溝中，形成坑洞，正追查涉案機車。圖／取自基隆人大小事
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警方追查發現沒被偷，而是有機車移動時將水溝蓋「拔起」，致蓋水溝蓋掉落水溝中，形成...
警方追查發現沒被偷，而是有機車移動時將水溝蓋「拔起」，致蓋水溝蓋掉落水溝中，形成坑洞，正追查涉案機車。記者游明煌／攝影
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基隆人行道國賠

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