文化局首辦「曬書好事集」 3歲娃當攤主開心叫賣玩具

2019-05-04 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣文化局今天首辦「曬書好事集」，共有9攤主人，帶著二手書、童書繪本、童玩等小物參加，其中最年輕的「攤主」是和姊姊一起擺攤的3歲女娃兒黃湘芸，一見客人上門，姊妹倆開心叫賣「10塊錢」、「30塊錢」，可愛模樣讓她們的攤位人氣相當高。

「曬書好事集」今天在花蓮縣文化局戶外園區登場，文化局希望民眾多帶好書來交流，也能分享用不到的二手小物。9個攤位展示包括二手書、童書繪本、童玩、飾品、木工手作小物等，也有媽媽們帶來自己手作的優格、果醬等，和其他攤主分享，現場吸引不少愛書人來尋寶。

年紀最小的攤位主人黃湘芸，只要看到民眾想買她的繪本或玩具，就開心喊出10塊、30塊、50塊不等價格，媽媽說，其實女兒還不懂得數字的價值，只是覺得新奇有趣。