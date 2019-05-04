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文化局首辦「曬書好事集」 3歲娃當攤主開心叫賣玩具

2019-05-04 18:21聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣文化局今天首辦「曬書好事集」，共有9攤主人，帶著二手書、童書繪本、童玩等小物參加，其中最年輕的「攤主」是和姊姊一起擺攤的3歲女娃兒黃湘芸，一見客人上門，姊妹倆開心叫賣「10塊錢」、「30塊錢」，可愛模樣讓她們的攤位人氣相當高。

「曬書好事集」今天在花蓮縣文化局戶外園區登場，文化局希望民眾多帶好書來交流，也能分享用不到的二手小物。9個攤位展示包括二手書、童書繪本、童玩、飾品、木工手作小物等，也有媽媽們帶來自己手作的優格、果醬等，和其他攤主分享，現場吸引不少愛書人來尋寶。

年紀最小的攤位主人黃湘芸，只要看到民眾想買她的繪本或玩具，就開心喊出10塊、30塊、50塊不等價格，媽媽說，其實女兒還不懂得數字的價值，只是覺得新奇有趣。

文化局圖書資訊科長楊淑梅表示，活動主軸是二手書的交流，希望民眾多分享閱讀，另也涵蓋二手物、文創品、手作小食等；今天現場攤位不算多，但參與民眾都很熱情，未來希望每月的第一個周六舉辦，下次「曬書好事集」預計6月1日在同場地舉辦，有興趣擺攤的民眾可向文化局申請，網路報名可上https://reurl.cc/yDdzM ，或到文化局圖書館服務台填表，洽詢專線（03）8227121轉152曲小姐。

花蓮文化局今天首辦曬書好事集，吸引愛書者尋寶。圖／文化局提供
花蓮文化局今天首辦曬書好事集，吸引愛書者尋寶。圖／文化局提供
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花蓮文化局今天首辦曬書好事集，小小孩當攤主，人氣特別旺。圖／文化局提供
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花蓮文化局今天首辦曬書好事集，吸引愛書者尋寶。圖／文化局提供
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花蓮文化局今天首辦曬書好事集。圖／文化局提供
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文化局童書圖書館

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