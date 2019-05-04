小學降級念 如今拚台灣國手 新住民之子跪地謝母恩

2019-05-04 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



媽媽是越南人的新移民之子黃楷軒，2歲時，因家庭因素，母子搬回越南，11歲黃楷軒要讀國中，才發現沒有越南國籍，無法升學，媽媽阮氏玉草為了他，重回人生地不熟的台灣，黃楷軒當時一句中文都不會講，被降轉3級，11歲才從小學三年級開始念起，比同班同學大上3歲。

媽媽阮氏玉草為了他，跨海來台，沒有一技之長，到木材工廠當粗工，搬木頭，賺錢養家，黃楷軒很爭氣，成績慢慢追上，還成為西式划船的選手，拿過全國賽金牌，黃楷軒努力也讓他獲得總統教育獎的肯定，如今他20歲，就讀高中2年級，明年準備力拚亞洲賽的台灣國手。

而黃楷軒媽媽阮氏玉草為了孩子的許多付出，感動宜蘭家扶中心，今天表揚，黃楷軒跪地謝母恩，全場動容，黃楷軒說：「媽媽為我付出那麼多，我真的不知道怎麼回報，只能這樣。」

黃楷軒回憶，當年被降級念小學，有的同學協助，但難免也有同學因為他不會講國語而嘲笑，讓自己很受傷，不過，媽媽都會耐心開導，陪伴讀書，克服困難，為了自己划船要營養與體力，木材工廠下班人很累了，還做便當送飯給他。

「自己沒做什麼，是孩子懂事！」阮氏玉草今天感動到不時掉淚，這麼辛苦就是為了孩子，覺得值得。

「沒有當年的嘲笑，那來今天的我！」黃楷軒樂觀，談起當年被嘲笑，今天說：「反而要感謝他們，如果不是當時給我壓力，讓我更努力，就沒有今天的我。」