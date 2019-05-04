親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜答詢跳針發大財掀風波 自經區爭議一次看懂

小學降級念 如今拚台灣國手 新住民之子跪地謝母恩

2019-05-04 16:35聯合報 記者羅建旺╱即時報導

媽媽是越南人的新移民之子黃楷軒，2歲時，因家庭因素，母子搬回越南，11歲黃楷軒要讀國中，才發現沒有越南國籍，無法升學，媽媽阮氏玉草為了他，重回人生地不熟的台灣，黃楷軒當時一句中文都不會講，被降轉3級，11歲才從小學三年級開始念起，比同班同學大上3歲。

媽媽阮氏玉草為了他，跨海來台，沒有一技之長，到木材工廠當粗工，搬木頭，賺錢養家，黃楷軒很爭氣，成績慢慢追上，還成為西式划船的選手，拿過全國賽金牌，黃楷軒努力也讓他獲得總統教育獎的肯定，如今他20歲，就讀高中2年級，明年準備力拚亞洲賽的台灣國手。

而黃楷軒媽媽阮氏玉草為了孩子的許多付出，感動宜蘭家扶中心，今天表揚，黃楷軒跪地謝母恩，全場動容，黃楷軒說：「媽媽為我付出那麼多，我真的不知道怎麼回報，只能這樣。」

黃楷軒回憶，當年被降級念小學，有的同學協助，但難免也有同學因為他不會講國語而嘲笑，讓自己很受傷，不過，媽媽都會耐心開導，陪伴讀書，克服困難，為了自己划船要營養與體力，木材工廠下班人很累了，還做便當送飯給他。

「自己沒做什麼，是孩子懂事！」阮氏玉草今天感動到不時掉淚，這麼辛苦就是為了孩子，覺得值得。

「沒有當年的嘲笑，那來今天的我！」黃楷軒樂觀，談起當年被嘲笑，今天說：「反而要感謝他們，如果不是當時給我壓力，讓我更努力，就沒有今天的我。」

母親節要怎麼過？黃楷軒說，已經準備了小禮物，看媽媽平時都待在工廠、家裡，很少有機會出外走，因此會帶她去台北大城市走走，請她吃吃飯，讓她開心，自己只能做的就是這些。

新住民之子黃楷軒媽媽阮氏玉草（中）為了孩子的許多付出，感動宜蘭家扶中心，今天表揚...
新住民之子黃楷軒媽媽阮氏玉草（中）為了孩子的許多付出，感動宜蘭家扶中心，今天表揚，黃楷軒（右）跪地謝母恩，全場動容，黃楷軒說：「媽媽為我付出那麼多，我真的不知道怎麼回報，只能這樣。」記者羅建旺／攝影
分享
新住民之子黃楷軒媽媽阮氏玉草為了孩子的許多付出，感動宜蘭家扶中心，今天表揚，黃楷...
新住民之子黃楷軒媽媽阮氏玉草為了孩子的許多付出，感動宜蘭家扶中心，今天表揚，黃楷軒跪地謝母恩，全場動容，黃楷軒說：「媽媽為我付出那麼多，我真的不知道怎麼回報，只能這樣。」記者羅建旺／攝影
分享

越南新移民升學

相關新聞

一句「他們不能沒媽媽」 讓她扶養非親非故孩子15年

2019-05-04 13:51

「春之頌」移師花蓮市 行銷秀林鄉優質農產

2019-05-04 14:27

廚餘量增 台東縣廚餘廠擋土牆負荷不了倒塌

2019-05-04 12:49

台東山海鐵馬步道又見光頭樹 民怨：看了讓人心痛難過

2019-05-04 11:49

影／人生初次跌進水溝！基隆廟口水溝蓋被偷正妹慘摔

2019-05-04 09:20

門諾雙胞胎「男」丁格爾 視病如親

2019-05-03 23:30

羅東轉運站離火車站遠 議員促共構

2019-05-03 23:25

美食新天地／基隆湖南小館再現 老味道吃驚喜

2019-05-03 23:14

台東海巡 2艘50噸艦艇退休了

2019-05-03 23:10

「一顆圓滿、幸福好甜！」 花蓮玉溪西瓜明天北征

2019-05-03 21:35

當過礦工老奶奶的雙手長滿繭 今天好多「孫子」來按摩

2019-05-03 20:24

饒慶鈴「轉角小藍屋」與婦女聽音樂暢談婦女政策

2019-05-03 17:48

影／陳定南遺風 宜蘭龍舟的龍頭高了7吋

2019-05-03 13:15

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

羅東轉運站離火車站3百公尺 縣議員批太遠應共構才方便

2019-05-03 15:20
看更多

熱門文章

北高女神PK！黃捷翻白眼威脅高嘉瑜？韓國瑜怎麼說...

2019-05-04 13:22

網傳「韓國瑜春吶冷颼颼」 潘恒旭一張照片破解

2019-05-04 11:48

比跳針發大財可怕的事...他：韓國瑜總統民調第一

2019-05-04 09:17

高市首季死亡車禍爆增 韓國瑜坦言首見統整數字

2019-05-03 18:20

影／塞爆了！恐怖車陣500公尺 花壇金針花海被摧殘

2019-05-04 12:49

一句「他們不能沒媽媽」 讓她扶養非親非故孩子15年

2019-05-04 13:51

謝龍介被考倒閩南語？ 盧秀燕陪罰吃香蕉沾辣椒

2019-05-04 11:17

影╱彰化流浪狗大軍橫行街頭還咬人 民眾：人命不如狗命？

2019-05-03 20:00

家長注意！新竹縣幼兒園5月31日、6月1日登記

2019-05-03 17:54

影／人生初次跌進水溝！基隆廟口水溝蓋被偷正妹慘摔

2019-05-04 09:20

盧秀燕親點「這個」為台中市吉祥物 民眾超滿意

2019-05-03 20:21

防廟會失控 台南喊簽「眾神公約」

2019-05-03 23:40

綠民代質疑韓國瑜簽MOU不落實 農業局：已執行逾1億元

2019-05-03 17:35

高市學校統一用賣菜郎圖像？韓國瑜強調：絕不搞個人崇拜

2019-05-04 14:52

影／春吶高雄開場 緝毒犬進駐

2019-05-03 19:21

首度移師高雄！春吶第一晚 警方未發現涉毒者

2019-05-04 10:12

違停多影響公車靠站 桃園6月起公車行車記錄器揪違停

2019-05-03 17:18

台東山海鐵馬步道又見光頭樹 民怨：看了讓人心痛難過

2019-05-04 11:49

韓國瑜訪陸報告 藍綠攻守自貿區

2019-05-03 23:21

校園水溝裝一整排「水龍頭」？ 原來是防墨汁噴濺！

2019-05-04 11:37

很潮！台灣燈會旗幟變時尚環保袋 想要得這麼做

2019-05-03 19:28

公車行車記錄器 桃園區下月起抓汽車違停

2019-05-03 23:20

美食新天地／基隆湖南小館再現 老味道吃驚喜

2019-05-03 23:14

墾丁悠活合法卡「路寬」 剩行政訴訟有翻身機會

2019-05-03 18:59

雲林國小美術班成果展 關懷生態與環保

2019-05-04 12:46

外面下大雨世大運社宅屋內也下雨 居民苦不堪言

2019-05-04 12:45

資助愛文芒果外銷香港？屏東縣府斥「假消息」

2019-05-04 10:11

高雄市農產品外銷訂單1.67億 市府：超過去年一整年

2019-05-03 20:18

影／閩南語流行音樂教父再創5新歌 明天在九份發表

2019-05-03 19:23

台東海巡 2艘50噸艦艇退休了

2019-05-03 23:10

補偏鄉最後一哩路 清境DRTS公車1年喊停

2019-05-03 23:12

鳳山自強陸橋拆除後通車 房價恐漲

2019-05-03 23:12

春吶移師高雄舉行 市府宣導毒品不入侵

2019-05-03 19:56

出國玩買機器人送愛孫 爺爺搭機捷弄丟焦急如焚

2019-05-04 11:52

明年台灣燈會 花博后里園區接棒發光

2019-05-04 00:19

反南鐵東移／自救會：賴罪魁禍首 強拆算蔡的

2019-05-04 00:21

台南亮招商成績單 這家大廠投資就逾一兆

2019-05-04 11:36

桃市動保處長換人 博士處長王得吉今宣誓上任

2019-05-03 23:12

「一顆圓滿、幸福好甜！」 花蓮玉溪西瓜明天北征

2019-05-03 21:35

南崁人轉乘更便捷！ 桃園經國轉運站6號啟用

2019-05-03 22:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top