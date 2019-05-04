「春之頌」移師花蓮市 行銷秀林鄉優質農產

2019-05-04 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮秀林鄉公所推廣鄉內優質農產品，昨起一連8天在花蓮市重慶市場舉辦「春之頌」展售活動，每天現場發放150份50元現金折價券，購買秀林鄉生產的桂竹筍、山蘇等作物單筆消費滿200元折50元。11日還將轉戰花蓮文創園區，方便民眾採買。

秀林鄉內居民以太魯閣族原住民為主，生產如箭筍、山蘇、地瓜、桂竹筍、薑、蔬果、紅藜、蕗蕎、辣椒、大豆、山胡椒等具原民特色的作物，鄉公所從2007年起舉辦「春之頌」，行銷鄉內農產品。

今年的「春之頌」共3場次，上月底從秀林鄉慕谷慕魚遊客服務中心起跑，昨起轉戰花蓮市重慶市場，一連展售8天，接著11日在花蓮文創園區，為展售活動最後衝刺。

鄉公所指出，重慶市場是花蓮市重要的菜市場，每天都有不少市民到此採買。秀林鄉長王玫瑰化身銷售員，努力行銷，也邀民眾現場體驗手剝桂竹筍。

王玫瑰表示，秀林除了有許多優質農特產品，鄉公所也積極輔導鄉內產銷班及農友取得農產標章、加強二級加工和包裝技術，目前鄉內農友生產薑黃粉、濾掛式咖啡等加工品，不但為產品加值及延長保鮮期，也具有原鄉特色和創意。